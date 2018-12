Mentre la Camera dei Deputati si appresta a votare la fiducia al Governo e successivamente la legge di stabilità in una seduta che si annuncia incandescente, va in scena un durissimo scontro tra Forza Italia e Lega, che hanno condiviso la campagna elettorale e la linea politica nelle prime settimane dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Dopo alcuni scontri verbali nella seduta di ieri, è Renato Brunetta ad affondare il colpo e individuare il responsabile del "disastro" nel vicepresidente del Consiglio e leader della Lega: "Matteo Salvini ha tradito gli elettori del centrodestra, l'Italia che produce, il Nord, tutti noi. Di questo bisogna tenere conto. Non ce l'ho con il M5s, che con questa manovra ha realizzato pienamente il suo programma". Un giudizio condiviso anche da Mariastella Gelmini, che parla di "manovra più di sinistra della storia" e di "misure assistenzialiste" che non danno risposte al Paese e alle imprese, che anzi vedono aumentare il carico fiscale. Il bersaglio principale delle critiche forziste alla legge di bilancio è la previsione di 7,1 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza.

Sul punto, anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente del Parlamento Europeo, è durissimo: "Sarà il Nord che pagherà il reddito di cittadinanza per il capriccio del M5s, mentre per il Sud nella manovra non c'è nulla". E annuncia battaglia: "Faremo un'opposizione durissima in Aula e nelle piazze durante tutto il mese di gennaio per spiegare agli italiani che è inaccettabile caricare sulle loro spalle, con questa legge di bilancio, il capriccio delle due forze di governo che cercano di inseguirsi nei sondaggi".