Continua il lavoro dei vigili del fuoco in Calabria, colpita dal maltempo che ha messo in ginocchio la regione, provocato danni e anche la morte di una donna di trenta anni, Stefania Signore, e del figlio di sette anni. L’altro figlio di due anni che si trovava con loro giovedì sera risulta ancora disperso. Il bambino è scomparso nella zona di Lamezia Terme, dove appunto si trovava con la madre e il fratello maggiore, entrambi trovati privi di vita venerdì. Le ricerche del piccolo sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti ancora più intensamente in queste ore, con l'impiego di decine di persone appartenenti ai vari corpi di polizia ed al Soccorso alpino, con il coordinamento del Comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco.

Il dramma di Stefania e dei suoi figli – Stefania Signore giovedì sera era andata a prendere i figli di 7 e 2 anni dai nonni, a Curinga, paese natale del marito Angelo Frijia. Aveva appena finito il suo turno di lavoro in un call center e stava tornando a casa a Gizzeria. Sulla strada la donna è stata sorpresa da un violento acquazzone che ha fatto esondare alcuni torrenti tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida. L'acqua ha investito l'auto sulla quale viaggiava iniziando a sommergerla, e lei probabilmente presa dal panico è scesa con i figli e si è allontanata a piedi. Ma a quel punto mamma e bambini sono stati travolti dalla forza delle acque. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono cominciate già la notte tra giovedì e venerdì dopo una segnalazione del marito di Stefania. Inizialmente è stata trovata la vettura ferma con le quattro frecce accese e vuota e solo venerdì mattina i i vigili hanno individuato i corpi della donna e del figlio grande, riversi in un torrente, a una cinquantina di metri l'uno dall'altro.

Le previsioni in Calabria – In Calabria resta l’allerta meteo, ma le condizioni del tempo fortunatamente stanno migliorando e, secondo le previsioni, nel corso della giornata non dovrebbero più peggiorare. Durante la scorsa notte ci sono state ancora piogge intense lungo la fascia jonica catanzarese, tra Botricello e Davoli, con l'esondazione di alcuni torrenti e l'allagamento di alcuni tratti della statale 106 jonica e di qualche abitazione.