in foto: La situazione maltempo in Veneto (Twitter).

Danni e disagi in tutta Italia a causa del maltempo e delle forti piogge che stanno colpendo la Penisola nelle ultime ore. La situazione peggiore si registra in Veneto, dove il governatore della Regione, Luca Zaia, ha firmato il decreto per lo stato di crisi a Verona e nelle zone della provincia scaligera, dove decine di garage e di scantinati sono stati invasi dal fango, e molte strade sono impraticabili a causa delle numerose frane. Dal pomeriggio di ieri, sabato 1 settembre, sono arrivate più di 300 chiamate ai vigili del fuoco per chiedere aiuto. In alcune zone sono precipitate autentiche bombe d'acqua che hanno scaricato fino a 170 millimetri di pioggia in due ore, ingrossando pericolosamente fiumi e torrenti.

A rischio anche la produzione di vino locale e la vendemmia, soprattutto nel territorio della Valpolicella. "In questo momento è prematuro fare la stima dei danni, ma certamente l’apprensione è alta", ha detto il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi. Problemi anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona di Udine e di Jesolo, dove molti sono stati i turisti in fuga che hanno abbandonato il litorale. Alberi sono caduti anche ad Ancona, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle ultime 24 ore in più di 70 interventi svolti per prosciugamenti e per la rimozione di arbusti e rami caduti in strada.

Un violento nubifragio si è, infine, abbattuto, nel pomeriggio di domenica 2 settembre anche sulla Puglia. Strade allagate soprattutto a Bari, dove il traffico è andato in tilt e forti rallentamenti si sono registrati in Tangenziale, con visibilità completamente sparita nel giro di qualche minuto, durante la tempesta. Diverse le telefonate alla sala operativa della Polizia Locale e ai Vigili del fuoco per segnalazioni di allagamenti e alberi caduti in diverse zone.