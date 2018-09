Non si ferma la morsa del maltempo che da alcuni giorni si è abbattuta sull'Italia portando piogge torrenziali, forti temporali e vere e proprie bombe d'acqua che hanno provocato allagamenti e i disagi su molte regimi. Anche nelle prossime ore, infatti, la perturbazione che venerdì ha raggiunto il Nord Italia, creando un vortice ciclonico proprio sul nostro Paese, farà sentire ancora i suoi effetti su moltissime regioni con piogge intense e un deciso calo delle temperature dovuto ad aria più fresca al suo interno. Le zone più colpite saranno quelle del centro nord ma il maltempo interesserà localmente anche le regioni più settentrionali del sud Italia. Anche qui infatti sono attesi improvvisi rovesci ed episodi temporaleschi oltre a un calo termico che porterà a valori di diversi gradi inferiori alle medie stagionali. Un situazione che persisterà fino a metà settimana anche se l'intensità del maltempo andrà via via scemando con l'allontanarsi verso est della perturbazione.

Per la giornata di domenica, quindi, a parte l’estremo Sud e le Isole dove avremo tempo in prevalenza soleggiato e caldo, le previsioni meteo indicano prevalenza di condizioni di alta instabilità atmosferica su tutte le regioni con elevato rischio di rovesci o temporali sparsi su molti settori del Centro e del Nord a anche in Campania, Puglia centro-settentrionale e Appennino lucano. Piogge abbondanti e temporali, riguarderanno in particolare il Triveneto, l’Emilia-Romagna, la Lombardia la Liguria di levante al nord, soprattutto Toscana, Umbria e Marche e Lazio al centro. Nel corso del pomeriggio saranno soprattutto tutte le regioni centrali e l’Emilia Romagna ad essere colpite da fenomeni intensi così come la Campania.

Alta instabilità meteo in gran parte del Paese anche per lunedì, soprattutto da metà giornata, con lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali attorno ai rilievi del Nord, alle zone interne e montuose del Centro e della Campania, ma con il coinvolgimento anche delle coste della Liguria, delle Venezie e delle regioni centrali adriatiche. Resiste il sole invece all’estremo Sud e nelle Isole. Tutto il quadro sarà caratterizzato da un calo ulteriore delle temperature che si porteranno quindi su valori decisamente autunnali.