Continuano anche nella giornata di oggi, sabato 3 marzo, i disagi a causa del maltempo sulle strade italiane. In particolare la gelida perturbazione che ha spaccato in due la penisola fa sentire i suoi effetti soprattutto sulla grande viabilità. Dopo i grandi disagi di ieri, anche oggi Autostrade per l'Italia comunica che sono in atto delle nevicate sulla A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Reggio Emilia mentre a causa della pioggia gelata è stato chiuso il tratto dell'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 Genova-Savona ed il bivio diramazione Predosa Bettole in entrambe le direzioni. In collaborazione con la Polizia Stradale è attivo il divieto di transito temporaneo per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 t per neve intense sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra diramazione Predosa-Bettole e Bivio A21 Brescia-Torino in entrambe le direzioni. Come ricorda Autostrade per l’Italia, (che sconsiglia di mettersi in viaggio verso le zone interessate dal fenomeno della pioggia gelata) la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale per cui la chiusura è l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza.

Le previsioni per il weekend – Anche nel corso del primo weekend di marzo il protagonista sarà il maltempo. Dopo Burian irrompono infatti sulla penisola le perturbazioni atlantiche. Oggi, sabato 3 marzo, una perturbazione atlantica raggiunge l'Italia, portando precipitazioni anche nevose fino a bassa quota. Attese piogge via via più diffuse al Nord, regioni tirreniche e Umbria, e precipitazioni deboli sui versanti adriatici centro-meridionali e al Sud, eccetto in Campania. Tempo più asciutto e spesso soleggiato sulle isole maggiori. Domani, domenica 4 marzo, previsto cielo spesso nuvoloso al Nord, localmente nebbioso al Nord-Ovest, più soleggiato al Centro-Sud con clima mite. Dal pomeriggio il tempo peggiorerà di nuovo in Sardegna e poi su tutte le regioni tirreniche dalla Liguria alla Calabria. Le temperature sono in aumento ovunque, soprattutto al Centro-Sud dove i valori massimi acquisteranno caratteristiche decisamente primaverili.