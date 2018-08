Il maltempo degli ultimi giorni è arrivato anche in Calabria, dove il torrente Raganello si sarebbe ingrossato provocando diverse vittime e un numero ancora imprecisato di dispersi. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi l'ultimo bilancio è di almeno otto vittime. È successo nell'area delle Gole del Raganello a Civita, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino, a monte del cosiddetto "Ponte del Diavolo". Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l'ingrossamento del letto del torrente e alcune persone, che facevano parte di un gruppo di escursionisti in gita nella zona, tra cui anche alcuni minori, sono rimaste bloccate sugli scogli e sono al momento in attesa di essere recuperate. Sul posto stanno intervenendo gli operatori del soccorso speleo fluviale dei Vigili del fuoco di Cosenza e i carabinieri, oltre a un elicottero. Un bambino, in ipotermia, è stato evacuato dalla zona.

Stando alle prime indiscrezioni, ci sarebbero almeno cinque persone decedute, tra cui una ragazza, il cui corpo è stato recuperato ma che non è ancora stata identificata, secondo quanto si apprende dai sanitari del 118 e dagli uomini della Protezione civile, che si sono recati sul posto, molto impervio. Il gruppo di escursionisti stava facendo rafting nel torrente quando è stato sorpreso dalla piena. Ne facevano parte circa sedici persone che stavano partecipando ad una visita all'interno dell'area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli, ma non tutti ce l'avrebbero fatta: si registrerebbero feriti e dispersi oltre alle cinque vittime già accertate. I soccorritori parlano, comunque, di 11 persone messe in salvo, tra cui anche dei minori. Il timore, però, è che l'ondata di piena possa avere travolto anche altri escursionisti che si trovavano nella zona.

Il torrente Raganello è tra i più visitati della regione calabrese. Sono diverse le attività di rafting ed escursione che si concentrano nel periodo estivo lungo il torrente.