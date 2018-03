Giovanna Zorzi, una giovane mamma di 24 anni, ha perso la vita ieri sera all’ospedale di Santorso a causa di un arresto cardiaco che l’ha colpita, mentre si trovava in macchina, a pochi metri dalla sua casa a Novoledo di Villaverla. La giovane donna era originaria di Cogollo del Cengio, e lavorava come igienista dentale a Schio. Mamma di un bimbo di quattro anni, era la sorella di un amministratore comunale di minoranza di Cogollo del Cengio, Marco Zorzi. Alcuni anni fa aveva perso il padre, un uomo di soli 59 anni.

La giovane era alla guida della sua automobile quando si è accasciata; a bordo della vettura c'erano anche il fidanzato e il figlio. Per fortuna subito dopo aver accusato il malore Giovanna è riuscita ad accostare e a scongiurare in questo modo un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Stando a quanto riferito del compagno, è stato lui a estrarla e distenderla a terra, mentre alcuni vicini sono intervenuti praticandole il massaggio cardiaco. Nel frattempo sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che l’ha stabilizzata e trasportata all’ospedale di Santorso, dove è arrivata in condizioni gravissime: i tentativi di salvarle la vita da parte dei sanitari si sono rivelati inutili e la giovane è deceduta poco dopo il ricovero. Sul decesso la procura ha aperto un’inchiesta: a indagare saranno i carabinieri di Piovene, mentre il magistrato ha disposto che venga effettuata l'autopsia per stabilire le cause della morte.