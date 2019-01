in foto: Chiara Cappellaro, 27 anni (Facebook).

Non è riuscita a sconfiggere la malattia contro la quale lottava da circa un anno. È lutto a Mestrino, in provincia di Padova, per la morte di Chiara Cappellaro. La 27enne, famosa in paese per il suo impegno a favore dei giovani dell'Azione Cattolica della parrocchia di San Bartolomeo, si è spenta lo scorso 9 gennaio, tra lo sgomento e il dolore di parenti e amici. Solo dodici mesi fa i primi sintomi del male, gli accertamenti e la diagnosi. Ma lei non ha mai perso il sorriso e ha continuato a lottare con tutte le sue forze, prima del peggioramento delle sue condizioni nei giorni scorsi. "Chiara è stata un dono – ha detto commenta il parroco don Sergio Turato, come riporta il Mattino di Padova -. Lascerà un vuoto profondo: è stata una grande guida per i ragazzi e anche una grande testimonianza nella sua malattia. Era sempre positiva e molto tenace. Nonostante l'indebolimento fisico, non aveva mai fatto mancare la sua presenza. Quest'estate aveva accompagnato i ragazzi al campo scuola all’estero, in Bosnia. Non aveva camminato per tutto il percorso, poiché i medici glielo avevano sconsigliato, ma li ha guidati e sostenuti".

Fino a quando non ha scoperto la malattia, la vita di Chiara si divideva tra le attività in parrocchia e prima lo studio, culminato con la laurea in Economia, e poi il lavoro, che svolgeva nel settore amministrativo di un'azienda. Poi i primi malesseri che hanno portato alla diagnosi di tumore. A nulla sono valse le cure a cui è subito stata sottoposta perché quel male continuava ad avanzare. Le cose sembravano essersi stabilizzate quando improvvisamente è stata costretta al ricovero in ospedale lo scorso 8 dicembre in seguito ad un peggioramento improvviso delle sue condizioni. La ragazza lascia i genitori, Annamaria e Silvano, la sorella Angela, che gioca nella nazionale italiana di pallamano, e il fidanzato Nicola. Il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Mestrino. Tra le sue passioni, anche la pallavolo che ha praticato per molto tempo. "La Società ASD EAGLES apprende con profonda tristezza della scomparsa di Chiara Cappellaro, spentasi la notte di Lunedì a soli 27 anni a causa di una grave malattia – ha scritto la squadra con la quale si allenava -. Chiara ha svolto per diversi anni l'attività sportiva giovanile nelle file della Pallavolo Mestrino e ha lasciato in tutti coloro che l'hanno conosciuta uno splendido ricordo per la sua gentilezza, solarità e bontà d'animo. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore".