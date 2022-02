Crisi Ucraina-Russia, news: Biden: “Se Mosca attacca la pagherà cara”, leader di Donetsk ordina mobilitazione

Le notizie di oggi sulla crisi tra Russia e Ucraina in diretta: nuovi timori di guerra nell’Est Europa. Continua il ritiro graduale delle forse russe ma resta alta la tensione: leader di Donetsk ordina mobilitazione, lunghissime code per fuggire dal Donbass. Esercito ucraino denuncia l'uccisione di un proprio soldato nell'est separatista. Biden: “Se Mosca attacca la pagherà cara”. Incontro Blinken-Lavrov il 23 febbraio. Kiev denuncia violazioni del cessate il fuoco, ieri colpito un asilo. Putin sentirà Macron nella giornata di domani.

Oggi maxi esercitazione di Mosca con missili balistici. Telefonata tra Biden e Draghi che incontrerà Putin: si discute su "sforzi diplomatici e di deterrenza” e sui "severi costi economici" alla Russia in caso di invasione dell’Ucraina. Zelensky incontra Kamila Harris alla conferenza di Monaco. Rimosso intanto il ponte in costruzione in Bielorussia al confine con l’Ucraina.

0 nuovi aggiornamenti