Crisi Russia-Ucraina, Zelensky: “Noi vogliamo la pace, ma difenderemo il Paese anche da soli” Il presidente ucraino, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sottolinea come il suo Paese voglia solo la pace: “Ma ci difenderemo, con o senza partner”.

A cura di Tommaso Coluzzi

A Monaco è il momento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e tutta la platea della Conferenza sulla sicurezza si alza in piedi e applaude in segno di sostegno. Nel suo intervento, tenuto dopo quello di Kamala Harris e non solo, manda subito un messaggio chiaro: "Noi difenderemo il nostro Paese con o senza partner, tutti devono capire che non stiamo chiedendo una donazione – annuncia – Si tratta del vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale". In questo momento l'Ucraina è "lo scudo d'Europa" contro l'esercito russo. Poi si rivolge alla vicepresidente americana che lo ha accolto: "L'unica cosa che vogliamo è la pace".

La domanda, secondo Zelensky, è "chi sarà il prossimo". Ma è certo che "i Paesi della Nato si proteggeranno gli uni con gli altri". Per il presidente ucraino "l'esito della politica di appeasement dell'Europa nei confronti della Russia" è stato "l'annessione della Crimea". Poi sottolinea come serva "un'architettura della sicurezza nuova". Quanto al suo Paese garantisce: "Non stiamo andando nel panico, abbiamo un atteggiamento solido e coerente. Stiamo evitando di cadere in ogni provocazione".

Zelensky sottolinea anche come l'Ucraina stia rispettando gli accordi di Minsk, ma in cambio riceva bombardamenti: "È diventato chiaro negli ultimi due giorni, perciò chiediamo urgentemente di sbloccare i negoziati". Ora è essenziale che i due Paesi si siedano allo stesso tavolo e che vengano "ripristinati i nostri confini dell'indipendenza". E attacca: "Abbiamo perso parti di territorio più grandi di Svizzera, Paesi Bassi o Belgio". Poi il presidente ucraino chiede all'Osce che garantisca la sicurezza, ribadendo: "Noi vogliamo un mondo di pace". C'è assoluta "necessità di avere delle garanzie di sicurezza da attacchi nucleari". Soprattutto oggi che Putin ha assistito alle esercitazioni con i missili nucleari.