Russia, domani le esercitazioni nucleari con lancio di missili balistici alla presenza di Putin Si terranno domani le esercitazioni nucleari annuali della Russia, chiamate Grom, alle quali presenzierà anche il presidente Putin. L’esercitazione, precedentemente pianificata, prevede il lancio di missili balistici e da crociera.

A cura di Chiara Ammendola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime news sulla crisi Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'esercitazione militare nucleare con lancio di missili balistici e da crociera. È quanto si terrà domani, sabato 19 febbraio, nella regione di Nizhny Novgorod in Russia così come annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ha spiegato che si tratta di manovre delle "forze strategiche" precedentemente concordate e che per questo non destano preoccupazione tra gli altri Paesi.

Cosa prevedono le esercitazioni Grom

Presente anche il presidente russo Vladimir Putin che supervisionerà il tutto in prima persona, così come chiarito anche da una nota del ministero della Difesa: "Il 19 febbraio, sotto la guida del comandante supremo delle forze armate russe Vladimir Putin, sarà organizzata un'esercitazione pianificata delle forze di deterrenza strategica", scrivono le agenzie di stampa russe citando la nota del governo nella quale viene precisato che "le esercitazioni delle forze di deterrenza strategica erano state pianificate precedentemente per verificare la prontezza degli organi del comando militare, le squadre di combattimento di lancio, gli equipaggi delle navi da guerra e i vettori strategici di missili per l'attuazione dei compiti assegnati, nonché l'affidabilità degli armamenti per quanto riguarda le forze strategiche nucleari e non nucleari”.

Di fatto si tratta delle esercitazioni strategiche di comando e personale intitolate Grom che vengono effettuate ogni anno in Russia e che quest'anno, come anticipato lo scorso gennaio dall'agenzia di stampa Tass, si sono tenute a inizio 2022. Si tratta di esercitazioni che prevedono la partecipazione di tutte e tre le componenti delle forze nucleari strategiche russe e di solito prevedono il lancio di missile balistico intercontinentale (ICBM) da parte di un vettore missilistico sottomarino della Flotta del Nord contro un bersaglio di prova nella penisola di Kamchatka. Successivamente vi è un sottomarino nucleare della Flotta del Pacifico che lancia un missile balistico intercontinentale contro un bersaglio prova nel nord della Russia. È previsto infine il lancio di missili da crociera dagli aerei dell'aviazione a lungo raggio delle forze aerospaziali. Le manovre delle forze di deterrenza strategica mirano a verificare la preparazione dei comandi militari e degli equipaggi dei sistemi missilistici, delle navi da guerra e dei bombardieri strategici per svolgere le loro missioni.

Le esercitazioni comunicate agli altri Paesi: non c'è preoccupazione

Il portavoce del Cremlino ha chiarito che si "si tratta di un processo di addestramento abbastanza regolare che è preceduto da tutta una serie di notifiche a vari Paesi attraverso vari canali, tutto questo è chiaramente regolamentato e nessuno solleva domande o preoccupazioni". Le esercitazioni a cui prenderanno parte le Forze aerospaziali e le Forze missilistiche strategiche, e anche unità di terra del Distretto militare meridionale e della marina, delle Flotte del Mar Nero e del Nord, coincidono con l'ultimo giorno delle esercitazioni militari russe Allied Resolve in Bielorussia.