Riforme costituzionali, Meloni a confronto con Giuseppe Conte, Elly Schlein e gli altri leader di opposizione: la diretta

"La commissione Bicamerale avrebbe il vantaggio di mettere le forze politiche in condizione di confrontarsi seriamente sul tema. Ma una parte dell'opposizione non vuole nemmeno cominciare a discutere. Lo svantaggio della Bicamerale sono i tempi. Io come presidente della commissione Affari costituzionali tiferei per farla io questa riforma. Ci vuole il confronto in Parlamento, ma ci vuole qualcuno che decida. Noi siamo piu' affezionati al semipresidenzialismo, ma a noi interessa una politica che funzioni". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Marco Balboni ad Agora' su Rai 3.