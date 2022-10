Governo Meloni, le news di oggi su ministri e programma: leader Fdi vede eletti del suo partito. Berlusconi: “Non accetteremo veti fra alleati”

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che questo è "il momento di risolvere i problemi delle persone e del Paese. E chi governa deve ascoltare il sindacato perché le condizioni di vita e di lavoro sono peggiorate e c'è un'emergenza energetica che rischia di esplodere". Non ha sentito Giorgia Meloni o dirigenti di Fratelli d'Italia in vista del nuovo governo ma "abbiamo invitato tutti i partiti all'apertura straordinaria della nostra sede e ringrazio coloro che sono venuti. Giorgia Meloni ci aveva fatto sapere che aveva precedenti impegni e ha mandato, in rappresentanza del partito, Fabio Rampelli. Mi aspetto che i contatti ci siano quando ci sarà il governo".

Molti hanno letto nel suo comizio di sabato un'apertura di credito verso Meloni: "La nostra è un'apertura di credito verso la democrazia. C'è un risultato elettorale chiaro: la coalizione di centrodestra ha la maggioranza e il diritto-dovere di governare. E noi giudicheremo, come sempre, i governi per quello che fanno. A piazza del Popolo ho voluto dire che la Cgil non ha pregiudizi, ma il sindacato vuole essere ascoltato prima che vengano prese le decisioni. Siamo scesi in piazza, per una manifestazione che ricordo è stata proclamata prima del voto, per sostenere le nostre proposte".

Quindi la Cgil non sarà un punto di riferimento dell'opposizione: "Per me il sindacato non può essere né di governo né di opposizione, ma un soggetto autonomo, democratico e che avanza proposte e fa contratti per ottenere risultati. Vogliamo una vera riforma fiscale a vantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati e non la flat tax; la fine della precarietà; una vera riforma delle pensioni; politiche industriali che investano sulle rinnovabili. C'è una congiuntura di una gravità mai vista, tra pandemia, guerra e crisi energetica. Senza risposte concrete siamo pronti alle mobilitazioni necessarie".