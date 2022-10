Sondaggio, aumenta la fiducia degli italiani nella Meloni. Male Letta e il Pd, risale Conte Ci sono ben dieci punti di distanza tra FdI (al 27,5%) e i dem (17.5%). Secondo la rilevazione di Swg per il TgLa7 i politici che riscuotono più consensi sono la possibile futura premier, Meloni e Giuseppe Conte, che sembra aver risollevato il M5S.

A cura di Biagio Chiariello

Le elezioni politiche del 25 settembre e la vittoria del centrodestra sembrano aver dato ulteriore linfa a Fratelli d'Italia. Nel sondaggio del 10 ottobre, realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.a.7, il partito di Giorgia Meloni sale al 27,5%, con una crescita dello 0,7 rispetto alla scorsa settimana.

La fiducia nei confronti della possibile futura premier è salita al 43%, facendo registrare un +9 rispetto allo scorso settembre.. Bene anche Giuseppe Conte, che è salito al 33% (+6): alle spalle del leader del Movimento 5 Stelle sono sostanzialmente appaiati Silvio Berlusconi (22%), Matteo Salvini (21%) e Carlo Calenda (19%), mentre il segretario del Pd, Enrico Letta, crolla al 15% (-5).

E guardando ai partiti i dem perdono uno 0,6% attestandosi al 17,5%, a ben dieci punti di distanza dalla Meloni e i suoi. Sorridono invece grillini, che sono saliti al 17% (+0,5). Sulle stesse cifre Lega (8,3%), Azione/Italia Viva (8%). Perde terreno pure Forza Italia, che passa dal 7,6 al 7,4%. In calo anche Verdi e Sinistra( 3.8%, -0.2%), +Europa (3.1%, -02%) e Noi Moderati (1%, -0.2%)

L'indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4519 non rispondenti) tra il 28 settembre e il 3 ottobre 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipolitocoelettorali.it