Trump, proteste in Iran e crisi in Venezuela: alle 08:30 Trentini-Burlò arrivano in Italia, mercoledì incontro su Groenlandia. News dal mondo in diretta

In diretta le proteste in Iran, la crisi in Venezuela e la questione Groenlandia: le ultime notizie dal mondo in diretta oggi, martedì 13 gennaio 2026. Atterreranno oggi in Italia il cooperante Alberto Trentini e l'imprenditore Mario Burlò, liberati in Venezuela: l'arrivo a Roma è in programma in mattinata. Intanto, continua la repressione in Iran, dove almeno 500 persone sono state uccise, secondo i dati delle ONG. Il regime ha attivato un canale diplomatico con Steve Witkoff, inviato speciale di Washington per il Medioriente, per tentare di disinnescare la minaccia di un intervento militare USA. Donald Trump ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con Teheran. Mercoledì incontro USA-Danimarca sulla Groenlandia. Merz: "Ci aspettiamo che gli USA partecipino al dispiegamento di truppe".
Trentini e Burlò a Roma alle 08:30, sull'aereo anche il direttore dell'Aise
Atterrerà a Cismpino intorno alle 8.30 l'aereo partito da Caracas che riporta in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. A bordo, a quanto si apprende, c'è anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che era andato nella capitale sudamericana. Una presenza che conferma il ruolo svolto dell'intelligence nelle lunghe trattative per riportare a casa i due italiani.
Trump: "Potrei dover scegliere tra la Groenlandia e la Nato"
Sul fronte Groenlandia, il presidente USA Donald Trump è tornato a minacciare l'isola, ribadendo che l'avrà "in un modo o nell'altro", pronto anche a scegliere tra la terra artica e la Nato. La data cruciale è quella dell'incontro delle autorità danesi con Marco Rubio, mercoledì prossimo. Non solo. Anche una delegazione di senatori Usa si recherà in Danimarca, ospite della Commissione Affari Esteri del Parlamento.
Oggi Trentini e Burlò in Italia dopo la liberazione dal Venezuela. Tajani: "Caracas mi ha avvertito"
Atterreranno in mattinata all'aeroporto Ciampino di Roma Alberto Trentini e Mario Burlò, il cooperante e l'imprenditore italiani liberati nelle scorse ore dal Venezuela. La diplomazia ha lavorato "sottotraccia" per arrivare a questa soluzione. Lo spiega in una intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il segretario di Stato Marco Rubio è stato per me un interlocutore molto importante", la "svolta" è arrivata solo dopo la cattura del presidente Nicolàs Maduro. Dopo la dichiarazione del presidente del Parlamento, "i contatti si sono fatti sempre più intensi, e domenica verso le 20.15 ho ricevuto la telefonata del ministro degli Esteri venezuelano che mi ha comunicato che i due nostri concittadini sarebbero stati liberati. Ma fino a quando non sono arrivati in ambasciata, alle 3.50 del mattino di ieri, finché non ho parlato con loro sincerandomi che stessero bene, non abbiamo voluto far trapelare alcun segnale, perché la situazione è delicatissima in quel Paese".
In "cambio" la prima decisione presa è stata "quella di elevare a rango di ‘ambasciatore' l’attuale ‘incaricato d’affari' in Venezuela. Proviamo a riprendere rapporti migliori con un Paese che per noi è strategico", sottolinea ancora Tajani, ricordando che "abbiamo interessi geopolitici e anche industriali ed economici".
Cosa sta succedendo in Iran: le parole di Karoline Leavitt e la risposta del regime
Donald Trump "ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa meglio dell'Iran", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, scatenando le polemiche. Il regime ha attivato un canale diplomatico con Steve Witkoff per tentare di disinnescare la minaccia di un intervento militare Usa. Il presidente degli Stati Uniti intanto ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con Teheran. Sempre l'ex tycoon avrebbe ricevuto un pacchetto di "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete" che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica, nel pieno caos a seguito delle proteste che vanno avanti ormai da due settimane. Ieri manifestazioni progovernative in tutto il Paese.
Iran, Venezuela, Groenlandia: ultime news dal mondo in diretta
Non solo Ucraina e Israele. Negli ultimi giorni è salita la tensione a livello internazionale dopo la cattura da parte degli USA dell'ormai ex presidente venezuelano Maduro e delle moglie e le crescenti proteste antigovernative in Iran, dove oltre 500 persone sono state uccise secondo i numeri delle ONG.
Attesa oggi per l'arrivo in Italia, a Ciampino, con un volo del servizio di Stato, di Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo la liberazione in Venezuela. Tajani ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera il lavoro diplomatico "sottotraccia" durato 423 giorni per arrivare alla liberazione del cooperante veneto senza che siano mai state chiarite le accuse a suo carico.
In Iran, dopo il blocco di internet durato oltre 80 ore, è tornata la possibilità di effettuare chiamate internazionali da alcuni telefoni cellulari. Lo riferiscono diversi account sui social e media citando un test effettuato dall'Ap. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto un pacchetto di "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete" che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica, nel pieno caos a seguito delle proteste che vanno avanti ormai da due settimane. Lo svela l'emittente CBS News, citando due funzionari del Dipartimento della Difesa statunitense. Queste opzioni, spiegano le fonti, vanno "ben oltre i bombardamenti aerei convenzionali".
Sulla Groenlandia, mercoledì ci sarà un incontro tra USA e Danimarca. Trump ha più volte affermato che la Groenlandia dovrebbe entrare a far parte degli Stati uniti, citando la sua importanza strategica per la sicurezza nazionale e per la difesa del cosiddetto "mondo libero", anche in relazione a Cina e Russia. I primi ministri di Danimarca e Groenlandia, Mette Frederiksen e Jens-Frederik Nielsen, hanno messo in guardia Washington da qualsiasi tentativo di appropriarsi dell'isola, sottolineando l'attesa di rispetto per l'integrità territoriale condivisa.