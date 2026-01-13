Trump, proteste in Iran e crisi in Venezuela: alle 08:30 Trentini-Burlò arrivano in Italia, mercoledì incontro su Groenlandia. News dal mondo in diretta

Atterreranno in mattinata all'aeroporto Ciampino di Roma Alberto Trentini e Mario Burlò, il cooperante e l'imprenditore italiani liberati nelle scorse ore dal Venezuela. La diplomazia ha lavorato "sottotraccia" per arrivare a questa soluzione. Lo spiega in una intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il segretario di Stato Marco Rubio è stato per me un interlocutore molto importante", la "svolta" è arrivata solo dopo la cattura del presidente Nicolàs Maduro. Dopo la dichiarazione del presidente del Parlamento, "i contatti si sono fatti sempre più intensi, e domenica verso le 20.15 ho ricevuto la telefonata del ministro degli Esteri venezuelano che mi ha comunicato che i due nostri concittadini sarebbero stati liberati. Ma fino a quando non sono arrivati in ambasciata, alle 3.50 del mattino di ieri, finché non ho parlato con loro sincerandomi che stessero bene, non abbiamo voluto far trapelare alcun segnale, perché la situazione è delicatissima in quel Paese".

In "cambio" la prima decisione presa è stata "quella di elevare a rango di ‘ambasciatore' l’attuale ‘incaricato d’affari' in Venezuela. Proviamo a riprendere rapporti migliori con un Paese che per noi è strategico", sottolinea ancora Tajani, ricordando che "abbiamo interessi geopolitici e anche industriali ed economici".