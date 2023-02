Naufragio Crotone, le notizie di oggi: morti 62 migranti, si temono più di 100 vittime

Sono 62 i migranti morti nel naufragio verificatosi al largo delle coste della Calabria nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. La tragedia è avvenuta nei pressi della spiaggia della frazione Steccato di Cutro, nel crotonese: tra le vittime ci sono 13 bambini e 33 donne, ma il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore e raggiungere quota 100.

I migranti, proveniente per la maggior parte da Iran, Siria e Afghanistan, erano partiti quattro prima giorni del naufragio dalla Turchia. L'imbarcazione, che trasportava circa 180 persone, non ha retto alla forza del mare in tempesta e si è letteralmente spezzata in due. Prima era stato individuato nella serata di sabato da un aereo del servizio Frontex, ma le pessime condizioni – con mare forza 3-4 – hanno obbligato gli equipaggi a rientrare.

Fermati due scafisti, mentre la Procura di Crotone ha aperto con le ipotesi di omicidio e disastro colposi e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Mattarella: "Ue assuma in concreto la responsabilità di governare i flussi". A Non è l'Arena su La7 le dichiarazioni di Orlando Amodeo, medico soccorritore a Crotone ed ex dirigente medico della polizia: "Quei migranti potevano essere salvati. Non è vero che le condizioni del mare, come dicono Interni e fiamme gialle, rendevano impossibile avvicinare la barca dei migranti".

