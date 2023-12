Meloni oggi alla Camera in vista del Consiglio Ue, news in diretta: “È stato un anno complesso per l’Europa”

Le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi in diretta dalla Camera in vista del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre 2023. "È stato un anno difficile per l'Europa", ha cominciato la presidente del Consiglio, per poi parlare dei vari temi in agenda dei leader Ue.

Il prossimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre si concentrerà necessariamente sulla riforma del Patto di stabilità, anche se questo formalmente non è all'ordine del giorno perché spetta ai ministri dell'Economia e Finanza occuparsene. "Il tema che vede maggiormente concentrata l'Italia avrà ricadute importanti sul futuro dell'unione: la riforma del patto di stabilità e crescita, sul quale il governo è impegnato da mesi e sul quale non abbiamo mai smesso di concentrarci per un approccio pragmatico", ha detto Meloni.

Tra gli altri temi da discutere ci sono la situazione in Ucraina e in Israele e Palestina, oltre ad aggiornamenti in tema di allargamento dell'Ue, sicurezza e relazioni esterne.

Il Consiglio europeo continuerà anche le trattative sul tema delle migrazioni: "Il nuovo patto migrazioni e asilo è ancora in discussione, ma si prevede di intervenire con politiche di rimpatrio più efficaci e un investimento sulla dimensione esterna, collaborando con i Paesi origine di transito. Dobbiamo arrivare a gestire le migrazioni, non subirle. È un approccio pratico ma anche etico, per evitare l'intervento delle organizzazioni malavitose". In generale "è merito dell'Italia se l'Unione europea si è dotata di una sua politica di contrasto ai traffici illegali: era una posizione isolata e invece oggi è convinzione comune". Giorgia Meloni ha ribadito la posizione del governo sul conflitto in Israele: "Ferma condanna degli attacchi terroristici di Hamas, sostegno al diritto di Israele a esistere e difendersi". Poi ha fatto un quadro: "Avevamo accolto con sollievo il temporaneo cessate il fuoco, continuiamo a sostenere ogni azione per la liberazione degli ostaggi di Hamas. Lavoriamo per evitare che le tensioni si allarghino nella regione. Le conseguenze sarebbero inimmaginabili in una regione così strategica". E per quanto riguarda la situazione in Italia: "Nelle settimane dopo il 7 ottobre è riemersa la violenza e il terrorismo, diversi attacchi di fanatici jihadisti. Per mettere in sicurezza i nostri cittadini, serve un coordinamento tra le polizie europee" e anche nel "contrasto all'immigrazione irregolare". Infine un messaggio "a chi strumentalizza le vicende di Israele e Palestina per sobillare l'odio anti-occidentale e anti-ebraico: non ci faremo trovare impreparati, difenderemo la nostra libertà e la nostra civiltà". "La propaganda russa in queste settimane racconta che la resistenza ucraina è un fallimento, e che sarebbe stato meglio per l'Occidente non appoggiare Kiev. Ma la realtà dice ben altro", per Meloni. "Siamo arrivati 656° giorno di guerra, la Russia è riuscita a invadere solo l'11% del territorio ucraino, a un prezzo carissimo in termini di vite e mezzi. L'Ucraina ha già vinto questa guerra, ha reso impossibile la conquista russa del suo territorio nazionale, grazie a una dimostrazione di coraggio e al sostegno degli Stati occidentali, che non hanno barattato il consenso facile oggi con la messa a repentaglio della libertà dei loro cittadini domani". Tra i Paesi attualmente candidati a entrare nell'Unione europea, dovrebbero iniziare i negoziati per la Bosnia-Erzegovina, ha detto Meloni: "I Paesi balcanici sono nel cuore del nostro continente, non ai confini. Per questo bisogna avere un approccio diverso. Ovviamente serve un percorso di riforme, da parte dei Paesi beneficiari. L'allargamento, o come preferisco dire io 'riunificazione' dell'Ue, porta anche delle sfide: sulla politica agricola, sul bilancio, sui processi decisionali. Non faremo mancare il nostro contributo". Un'Unione così ampia "deve concentrarsi sui grandi temi e lasciare ai singoli Stati le competenze sui temi più vicini agli Stati membri", ha concluso. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presidente del Consiglio ha rivendicato: "Abbiamo dimostrato con perseveranza che la rimodulazione del Pnrr si doveva fare, ed è stata fatta, nonostante venisse bollata come una scelta irresponsabile che avrebbe messo a rischio la nostra credibilità internazionale". Poi ha continuato: "Al netto del Superbonus, che pesa come un macigno sui nostri bilanci, l'Italia è una nazione virtuosa, che non chiede di cambiare le regole per spendere senza freni. Grazie a questa serietà, già oggi sul Patto di stabilità tutti i Paesi sono d'accordo che gli investimenti per transizione green, digitale e difesa debbano essere considerati in modo diverso". "Il tema che, anche se non è all'ordine del giorno del vertice, sarà al centro delle nostre attenzioni è la riforma del Patto di stabilità", ha detto Giorgia Meloni. "In questi mesi abbiamo tenuto un approccio pragmatico, che consenta di bilanciare la solidità dei bilanci nazionali con il sostegno alla crescita e gli investimenti. Fino ad oggi non è stato così, e non può essere così da domani. Se la partita è ancora aperta è perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione del governo italiano è sostenuta da una politica di bilancio seria. Siamo una nazione virtuosa, anche se spesso non lo si dice". Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera inizieranno alle ore 16 a Montecitorio, sede della Camera. Dopo il suo discorso i parlamentari potranno intervenire, poi Meloni concluderà con una replica. Il prossimo incontro del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato o di governo di tutti i Paesi dell'Ue, si svolgerà giovedì 14 e venerdì 15 dicembre 2023. Stando all'ordine del giorno ufficiale, in agenda per il Consiglio europeo c'è la discussione su Ucraina e Medio Oriente, sull'allargamento dell'Ue, sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e infine su sicurezza e difesa e sulle relazioni esterne. Il grande tema non scritto, però, è quello della riforma del Patto di stabilità: formalmente saranno i ministri di Economia e Finanza a occuparsene, nel vertice di lunedì prossimo, ma anche al Consiglio europeo continueranno i confronti tra i leader. Ma, anche se non è inserita nell'ordine del giorno, l'attenzione dei capi di Stato e di governo europei sarà focalizzata sulla riforma del Patto di stabilità europeo: mancano pochi giorni alla fine dell'anno, ed è l'ultima occasione per raggiungere un accordo in tempo. A cura di Luca Pons