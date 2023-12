Patto stabilità, Conte e Schlein dicono che Meloni fa i suoi interessi e riporta Italia all’austerità Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein hanno criticato Giorgia Meloni, intervenuta oggi in Aula a Montecitorio, e la linea del governo sul Patto di stabilità. Per Conte, Meloni “lascerà i problemi a chi verrà dopo”, mentre Schlein ha sottolineato che si rischia il ritorno all’austerity.

A cura di Luca Pons

Durante il duro confronto in Aula, in occasione delle comunicazioni di Giorgia Meloni prima del prossimo Consiglio europeo, hanno parlato anche il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. Nel corso del loro intervento, entrambi hanno accusato il governo Meloni di non tutelare gli interessi degli italiani nell'ambito delle trattative sul Patto di stabilità, che sono in corso in questi giorni a Bruxelles.

Conte ha dichiarato che il governo Meloni è "incerto" sulle questioni economiche. "Ancora non capiamo la posizione dell'esecutivo su Patto di stabilità e crescita, ma sappiamo che sta negoziando su un margine di flessibilità molto ridotto. Un margine, per di più, "per il 2027, quindi il governo sta negoziando per se stesso, si sta creando uno ‘scudo' "fino a tutta la durata del suo mandato. Così lascerà i problemi a chi verrà in seguito". Quindi, ha concluso Conte, "che cosa sarà dell'Italia un attimo dopo? Tagli alla sanità, l'istruzione, sui cittadini, sulle imprese". Insomma: un cappio al collo per il Paese. Ecco, non si negozia per se stessi, per la durata del proprio governo: si negozia per gli interessi dell'Italia, è così che fanno i veri patrioti".

Anche Schlein ha attaccato l'esecutivo di Giorgia Meloni per il suo approccio sui negoziati del Patto di stabilità. Il motivo, ha spiegato, è che "l'Italia pagherà un prezzo altissimo alle alleanze sbagliate di Meloni in Europa". Finora il governo "è stato del tutto assente dal negoziato". Schlein ha parlato ai ministri presenti: "Per vostre antipatie non avete fatto asse con quei Paesi che hanno situazioni più simili alla nostra". Il problema è che "gli amici di Meloni sono nemici degli interessi italiani". E così si rischia di "riportare l'Italia all'austerità". Un'austerità che, secondo la segretaria dem, "il governo sta già applicando: con i vostri tagli alla sanità, ai servizi, alle scuole, alle pensioni, agli enti locali. Anche oggi avete rubato altre risorse alle Regioni per il progetto di Salvini sul Ponte".