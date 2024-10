Manovra 2025, al via il Cdm per l’esame del disegno di legge: tutte le novità su pensioni, taglio del cuneo e Irpef

Finora ci sono state solo anticipazioni e dichiarazioni su ciò che dovrebbe esserci nella legge di bilancio per il 2025. Stando alle parole del governo, il grosso dei fondi sarà utilizzato per confermare – e rendere strutturali – il taglio dell'Irpef (che prevede tre aliquote invece di quattro, con lievi sconti soprattutto per i redditi da 28mila a 50mila euro in su) e il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con reddito fino a 35mila euro. Dovrebbero arrivare circa 3,2 miliardi di euro per la sanità, mentre per le pensioni sono poche le novità in vista – mirate soprattutto a premiare chi resta al lavoro e rinuncia alla pensione anticipata. In più, c'è l'ipotesi di confermare il bonus Ristrutturazioni al 50%, per le prime case. In compenso, ci saranno tagli da almeno 3 miliardi di euro tra tutti i ministeri.