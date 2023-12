Manovra 2024, oggi il voto in Senato: il governo ha posto la fiducia sul maxi-emendamento, news in diretta

La misura centrale della legge di Bilancio 2024 è sicuramente la conferma per tutto il prossimo anno del taglio del cuneo fiscale per gli stipendi più bassi, su cui il governo ha concentrato la maggior parte delle risorse. Un altro capitolo importante è quello dei provvedimenti a sostegno della famiglie e della natalità, tra la decontribuzione per le madri lavoratrici, il rafforzamento del bonus asilo e del congedo parentale. In tema di pensioni è prevista una penalizzazione economica per l'accesso a quota 103 e per i dipendenti pubblici è stato fatto un ricalcolo dell'assegno sfavorevole per chi vuole uscire in anticipo dal mercato del lavoro.