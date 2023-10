Manovra 2024 approvata oggi in Cdm, tutte le novità: la conferenza stampa di Giorgia Meloni in diretta

Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi alle 9.30: sul tavolo del governo Meloni l'ossatura della prossima Manovra, in modo da inviare a Bruxelles in tempi brevi il Documento programmatico di Bilancio. Per definire poi le misure, dal taglio del cuneo fiscale alla questione pensioni, passando per la rimodulazione dell'Irpef in tre scaglioni, ci vorrà ancora del tempo, con il passaggio in Parlamento.