Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: “Se non accettano proseguiamo l’annientamento”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le notizie dell'ultima ora oggi martedì 30 settembre dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia. Attesa la risposta del movimento palestinese al piano in venti punti che prevede la liberazione di tutti gli ostaggi, il ritiro dell'esercito israeliano penetrato dopo l'assalto finale e un governo provvisorio di Gaza affidato a un "comitato tecnico" controllato da Trump e Blair. Il piano accettato da Netanyahu che però avverte: "Se da Hamas non accettano, proseguiremo l’annientamento”. Ok anche da parte delle potenze occidentali tra cui l'Italia che si è detta pronta a fornire un sostegno alla proposta di Trump. Via libera anche dai paesi Arabi tra cui il Qatar che ha ricevuto le scuse del premier israeliano per l'attacco contro una delegazione di Hamas nel Paese.
Intanto le forze armate israeliane continuano ad intensificare gli attacchi a Gaza, dove lunedì sono state uccise almeno 39 persone e oggi altre sei sono morte in un bombardamento dell'Idf su una casa a ovest della città di Deir el-Balah, nella Striscia centrale.
- Cosa c’è nel piano USA – Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi
- Il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca
- “Fermate il genocidio a Gaza”: la lettera dei dipendenti del Ministero dell’Ambiente al ministro Pichetto Fratin
- Gaza, l’allarme del medico a Fanpage: “Negli ospedali situazione tragica, si rischia la chiusura totale”
Cosa c’è nel piano USA – Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi
Il piano di pace in 20 punti proposto dal presidente statunitense Donald Trump per la Striscia di Gaza mira a porre fine al conflitto con Hamas e a stabilire una nuova governance per la regione. Annunciato in una conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca di ieri, 29 settembre 2025, il piano prevede misure significative per i palestinesi, sebbene la sua attuazione dipenda dall'accettazione da parte di Hamas. Ecco cosa prevede il piano USA per Gaza.
Guerra Israele-Hamas a Gaza, ultime news in diretta
Attesa la risposta di Hamas al piano di pace in venti punti presentato da Donald Trump per la Striscia di Gaza. Il progetto prevede la liberazione di tutti gli ostaggi, il ritiro dell'esercito israeliano penetrato dopo l'assalto finale e un governo provvisorio di Gaza affidato a un "comitato tecnico" controllato da Trump e Blair. Il piano accettato da Netanyahu che però avverte: "Se da Hamas non accettano, proseguiremo l’annientamento”. Ok anche da parte delle potenze occidentali tra cui l'Italia che si è detta pronta a fornire un sostegno alla proposta di Trump. Via libera anche dai paesi Arabi tra cui il Qatar che ha ricevuto le scuse del premier israeliano per l'attacco contro una delegazione di Hamas nel Paese. Intanto le forze armate israeliane continuano ad intensificare gli attacchi a Gaza, dove lunedì sono state uccise almeno 39 persone e oggi altre sei sono morte in un bombardamento dell'Idf su una casa a ovest della città di Deir el-Balah, nella Striscia centrale.