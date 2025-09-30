Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: “Se non accettano proseguiamo l’annientamento”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le notizie dell'ultima ora oggi martedì 30 settembre dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia. Attesa la risposta del movimento palestinese al piano in venti punti che prevede la liberazione di tutti gli ostaggi, il ritiro dell'esercito israeliano penetrato dopo l'assalto finale e un governo provvisorio di Gaza affidato a un "comitato tecnico" controllato da Trump e Blair. Il piano accettato da Netanyahu che però avverte: "Se da Hamas non accettano, proseguiremo l’annientamento”. Ok anche da parte delle potenze occidentali tra cui l'Italia che si è detta pronta a fornire un sostegno alla proposta di Trump. Via libera anche dai paesi Arabi tra cui il Qatar che ha ricevuto le scuse del premier israeliano per l'attacco contro una delegazione di Hamas nel Paese.

Intanto le forze armate israeliane continuano ad intensificare gli attacchi a Gaza, dove lunedì sono state uccise almeno 39 persone e oggi altre sei sono morte in un bombardamento dell'Idf su una casa a ovest della città di Deir el-Balah, nella Striscia centrale.