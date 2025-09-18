Israele, la guerra a Gaza in diretta: bombe sugli ospedali, oltre 80 morti. Onu: “L’orrore deve finire”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le notizie dell'ultima ora oggi giovedì 18 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Il ministro israeliano Smotrich ha definito Gaza "una miniera d'oro immobiliare" da spartire con gli Usa, mentre Israele continua a colpire Gaza City: una nuova ondata di attacchi ha preso di mira gli ospedali, i morti sono oltre 80. Il premier Meloni ha criticato: "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata… una scelta che l'Italia non può condividere".
Anche il Papa ha rotto il silenzio: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Bruxelles ha sospeso il sostegno bilaterale a Israele e valuta sanzioni: "Subito cessate il fuoco e ostaggi liberi", ha scritto von der Leyen. Netanyahu replica: "Chi ci condanna è ipocrita". L'Onu denuncia: "L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada. Questo orrore deve finire", con 23.000 madri senza cure e 15 bambini a settimana privi di assistenza. Dujarric avverte: "La situazione sta peggiorando di ora in ora" e ricorda che "gli ordini di sfollamento non esonerano le parti dal proteggere i civili". Oggi in Senato question time con Tajani e Crosetto.
Al-Jazeera: "Dall'alba 14 morti nella Striscia di Gaza"
Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti degli ospedali dell'enclave palestinese dove proseguono le operazioni militari israeliane. Secondo le fonti, almeno nove delle 14 vittime si registrano a Gaza City.
Parroco Gaza: "Stiamo bene, anche oggi senza internet"
"Buon giorno. Stiamo bene. Niente internet". È il breve messaggio che il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha postato questa mattina sui social. Normalmente cerca di aggiornare sulla situazione con più dettagli ma l'assenza di connessione, ormai da due giorni, consente solo brevi messaggi quando c'è un po' di linea.
Onu: "Le donne di Gaza costrette a partorire per strada"
"L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada, senza ospedali, medici o acqua pulita". Lo ha dichiarato ieri sera il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, citando il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). "L'Unfpa afferma che 23.000 donne sono prive di cure e circa 15 bambini nascono ogni settimana senza assistenza medica", ha aggiunto Dujarric in una conferenza stampa citata dai media internazionali. Il portavoce Onu ha sollecitato l'immediata protezione dei civili, affermando che la situazione sul campo "sta peggiorando di ora in ora". Ha sottolineato che "l'emissione di ordini di sfollamento non esonera le parti in conflitto dalle loro responsabilità di proteggere i civili nella conduzione delle ostilità".
Idf: "Ucciso trafficante di armi a Baalbeck, nord-est del Libano"
In un attacco nell'area di Baalbeck, nel nord-est del Libano, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno eliminato Hussein Sifo Sharif, accusato di essere un trafficante, di fornire di armi e di collaborare alla direzione di cellule terroristiche che pianificavano attacchi contro Israele in Siria. Lo hanno annunciato le Idf, dopo l'attacco dell'Aeronautica di ieri sera.
Libano: "Israele elimina fornitore di armi per Hezbollah"
Un membro di Hezbollah, accusato di rifornire di armi la milizia sciita, è stato ucciso in un attacco con droni condotto dall'Idf nella città di Baalbek, nel nord-est del Libano. Secondo le forze armate, Hussein Sharif era un importante trafficante e lavorava dal Libano per dirigere le cellule terroristiche in Siria e compiere attacchi contro Israele. Le sue azioni "costituivano una violazione degli accordi tra Israele e Libano", si legge in una nota dell'Idf diffusa dal Times of Israel.
Media: Hamas pronto ad attacchi in Cisgiordania, Israele intensifica arresti
Fonti di sicurezza citate dai media israeliani segnalano che Hamas ha mobilitato forze e risorse per possibili attacchi in Cisgiordania. In risposta, le Forze di difesa israeliane hanno intensificato le operazioni di arresto contro sospetti terroristi nella regione.
Bombe di Israele vicino a ospedali: almeno 83 morti dall'alba
Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l'attacco via terra su Gaza City. Fonti sanitarie riferiscono di almeno 83 palestinesi uccisi all'laba. Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti. Almeno 15 persone sono state uccise fuori da al-Shifa, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco vicino ad al-Ahli.
L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. "L'orrore quotidiano deve cessare", ha detto Ursula Von der Leyen in attesa del via libera dei 27 Stati membri. Sul tavolo comunitario finiscono dunque le misure contro i ministri estremisti di Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e i coloni violenti nonché la sospensione di una parte del trattato sul libero commercio dell'Ue con Israele. Nello stesso capitolo figura anche l'aggiunta alla lista nera di 10 membri del politburo di Hamas.
Sanzioni Ue a Israele, Italia pronta solo a misure mirate
Il Consiglio europeo sarà chiamato a esprimersi sul pacchetto di sanzioni contro Israele proposto dalla Commissione Ue. L’Italia si dice pronta a valutare provvedimenti mirati contro i ministri dell’estrema destra Ben Gvir e Smotrich, oltre che contro i coloni radicali in Cisgiordania. Restano però esclusi, almeno per ora, altri interventi più incisivi come l’introduzione di dazi o la sospensione di alcune forme di assistenza bilaterale a Israele.
Wsj: "Trump pensa che Netanyahu lo stia fregando"
Il presidente americano Donald Trump avrebbe recentemente dichiarato ai suoi principali collaboratori che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo sta "fottendo", secondo un articolo del Wall Street Journal che afferma però che nonostante le frustrazioni è improbabile che il tycoon rompa pubblicamente con Bibi.
Un alto funzionario israeliano citato nell'articolo afferma che Trump e Netanyahu hanno ottimi rapporti e che qualsiasi idea contraria è una "fake news". Funzionari statunitensi hanno dichiarato al giornale che il presidente americano è orgoglioso del suo stretto rapporto con Bibi e del forte sostegno Usa a Israele.
USA, un giudice ordina l'espulsione dell'attivista filopalestinese Khalil
Un giudice della Louisiana ha ordinato l'espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla sua domanda di green card. Lo si legge dai documenti del tribunale depositati mercoledì.
