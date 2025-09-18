Israele, la guerra a Gaza in diretta: bombe sugli ospedali, oltre 80 morti. Onu: “L’orrore deve finire”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le notizie dell'ultima ora oggi giovedì 18 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Il ministro israeliano Smotrich ha definito Gaza "una miniera d'oro immobiliare" da spartire con gli Usa, mentre Israele continua a colpire Gaza City: una nuova ondata di attacchi ha preso di mira gli ospedali, i morti sono oltre 80. Il premier Meloni ha criticato: "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata… una scelta che l'Italia non può condividere".

Anche il Papa ha rotto il silenzio: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Bruxelles ha sospeso il sostegno bilaterale a Israele e valuta sanzioni: "Subito cessate il fuoco e ostaggi liberi", ha scritto von der Leyen. Netanyahu replica: "Chi ci condanna è ipocrita". L'Onu denuncia: "L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada. Questo orrore deve finire", con 23.000 madri senza cure e 15 bambini a settimana privi di assistenza. Dujarric avverte: "La situazione sta peggiorando di ora in ora" e ricorda che "gli ordini di sfollamento non esonerano le parti dal proteggere i civili". Oggi in Senato question time con Tajani e Crosetto.