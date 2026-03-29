Iran, la guerra in diretta: gli Houthi attaccano Israele, raid Usa su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di Hormuz

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 29 marzo, in tempo reale. Il Pentagono si sta preparando all'eventualità di un'operazione di terra in Iran nel caso in cui Donald Trump decidesse per l'escalation. Lo riporta il Washington Post parlando di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. Un mese dopo l'inizio della guerra, gli Houthi hanno annunciato tramite X di aver lanciato missili contro siti militari israeliani, minacciando anche la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab. Oggi primo trilaterale tra i mediatori per i tentativi di pace a Islamabad. Cinque persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite nell'attacco israelo americano alla città portuale di Bandar Pol, vicina allo stretto di Hormuz.
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Gli Houthi rivendicano per la prima volta attacco a Israele
Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno confermato di aver attaccato Israele per la prima volta dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio.
Il gruppo afferma di aver lanciato una raffica di missili balistici "contro siti militari israeliani sensibili" in risposta agli attacchi contro Iran, Libano, Iraq e territori palestinesi. Gli Houthi hanno aggiunto che le operazioni continueranno fino alla fine dell'"aggressione" su tutti i fronti.
Israele rileva un nuovo attacco missilistico da Teheran
Un altro attacco missilistico proveniente dall'Iran è stato rilevato dall'esercito israeliano (Idf). Si prevede che le sirene d'allarme risuoneranno nel sud dello Stato ebraico nei prossimi minuti, scrive il Times of Israel.
La Siria: "Respinto un attacco di droni iracheni contro base USA"
Il viceministro della Difesa siriano ha affermato oggi che le forze armate del suo Paese hanno respinto un attacco di droni provenienti dal vicino Iraq, diretto verso una delle ultime basi militari statunitensi in Siria. "Oggi, la base statunitense di Qasrak, situata sul nostro territorio, è stata attaccata da quattro droni lanciati dal territorio iracheno", ha dichiarato Sipan Hamo su X, aggiungendo che "i droni sono stati abbattuti senza causare vittime". "Riteniamo l'Iraq responsabile e lo esortiamo a impedire il ripetersi di attacchi che minacciano la nostra stabilità". L'attacco è avvenuto un giorno dopo che l'esercito siriano aveva dichiarato di aver respinto un altro attacco di droni iracheni diretto ad al-Tanf, una base nel sud-est che in passato ospitava forze statunitensi. All'inizio di questa settimana, l'esercito siriano aveva affermato che un'altra base nel nord-est era stata anch'essa presa di mira da un attacco missilistico iracheno, con un funzionario iracheno che aveva indicato un gruppo armato locale come responsabile. L'Iraq ha arrestato quattro persone in relazione a quell'attacco.
Guerra Iran, cos'è successo nelle ultime ore: 5 morti nell'attacco al porto di Bandar Pol
A un mese dall'inizio della guerra, gli Houthi minacciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab, via di comunicazione per il Mediterraneo. Teheran vendica gli attacchi contro siti nucleari con un'azione su una base saudita. Una serie di esplosioni sono state udite nella zona nord di Teheran secondo i giornalisti dell'agenzia di stampa americana Afp. Israele ha colpito nella notte alcuni centri di comando mobili iraniani e alcuni impianti di produzione di armi a Teheran. Secondo l'esercito israeliano, Teheran avrebbe iniziato da giorni a trasferire i suoi centri di comando in alcune unità mobili. Sono almeno 5 i morti nel raid israeliano-statunitense sulla città aeroportuale nei pressi dello stretto di Hormuz.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 29 marzo
Secondo il Washington Post, il Pentagono si sta preparando all'eventualità di un'operazione di terra in Iran nel caso in cui Donald Trump decidesse per l'escalation. Si tratterebbe di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria e non di una vera e propria guerra via terra. Gli Houthi minacciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab. Oggi è previsto il primo trilaterale tra i mediatori per i tentativi di pace a Islamabad. Cinque persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite nell'attacco israelo americano alla città portuale di Bandar Pol, vicina allo stretto di Hormuz. L'Iran ha chiesto le scuse ufficiali degli Stati Uniti per gli attacchi recenti alle sue università, dando come deadline le 12 di lunedì 30 marzo. A un mese dall'inizio della guerra, questa mattina a Teheran si sono uditi forti boati e si è sollevata in cielo una densa coltre di fumo in seguito agli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele sulle zone settentrionali, nord-orientali e occidentali della capitale,