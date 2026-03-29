Iran, la guerra in diretta: gli Houthi attaccano Israele, raid Usa su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di Hormuz

Secondo il Washington Post, il Pentagono si sta preparando all'eventualità di un'operazione di terra in Iran nel caso in cui Donald Trump decidesse per l'escalation. Si tratterebbe di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria e non di una vera e propria guerra via terra. Gli Houthi minacciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab. Oggi è previsto il primo trilaterale tra i mediatori per i tentativi di pace a Islamabad. Cinque persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite nell'attacco israelo americano alla città portuale di Bandar Pol, vicina allo stretto di Hormuz. L'Iran ha chiesto le scuse ufficiali degli Stati Uniti per gli attacchi recenti alle sue università, dando come deadline le 12 di lunedì 30 marzo. A un mese dall'inizio della guerra, questa mattina a Teheran si sono uditi forti boati e si è sollevata in cielo una densa coltre di fumo in seguito agli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele sulle zone settentrionali, nord-orientali e occidentali della capitale,