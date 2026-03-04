Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”

Il figlio di Khamenei Mojtaba Khamenei, è stato scelto come suo successore e nuova Guida suprema. Teheran avverte di avere il "controllo totale" dello stretto di Hormuz, un punto critico per il commercio mondiale di petrolio all'ingresso del Golfo Persico. Trump ha assicurato però che la Marina statunitense potrebbe scortare le petroliere attraverso lo stretto "se necessario". Ancora bombardamenti sull'Iran e missili sui Paesi del golfo dove sono state colpite anche basi e ambasciate statunitensi. Gli Usa: “Il personale non essenziale può lasciare Cipro, Oman e Arabia”. Israele attacca ancora il Libano e ordina l’evacuazione di altre città.