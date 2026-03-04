Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”

Gli aggiornamenti dall'Iran dopo l'attacco di USA e Israele: le ultime notizie di oggi, 4 marzo in tempo reale. Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali ucciso è nuova guida suprema dell'Iran, Teheran colpisce ambasciate e consolati Usa a Dubai e in Arabia Saudita: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Gli Usa: “Il personale non essenziale può lasciare Cipro, Oman e Arabia”. Trump: “Pronti a scortare le navi”. Israele attacca ancora il Libano con decine di morti.
Iran, l'attacco Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 4 marzo
Il figlio di Khamenei Mojtaba Khamenei, è stato scelto come suo successore e nuova Guida suprema. Teheran avverte di avere il "controllo totale" dello stretto di Hormuz, un punto critico per il commercio mondiale di petrolio all'ingresso del Golfo Persico. Trump ha assicurato però che la Marina statunitense potrebbe scortare le petroliere attraverso lo stretto "se necessario". Ancora bombardamenti sull'Iran e missili sui Paesi del golfo dove sono state colpite anche basi e ambasciate statunitensi. Gli Usa: “Il personale non essenziale può lasciare Cipro, Oman e Arabia”. Israele attacca ancora il Libano e ordina l’evacuazione di altre città.