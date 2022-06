Guerra Russia-Ucraina, news di oggi in diretta: Combattimenti a Severodonetsk, Zelensky: “Colloqui di pace con Mosca inesistenti”

104esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. La Russia bombarda Kharkiv, continua l'offensiva anche a Severodonetsk. Zelensky: “A Severodonetsk resistiamo, ma i russi sono più potenti”. Mosca consegna a Kiev decine di cadaveri soldati Azovstal. “Accordo preliminare sul grano tra Turchia e Russia”. Ma Borrell accusa: “Distrutto in un raid un grande terminal”. Niente viaggio in Serbia per Lavrov, dopo lo stop al transito da 3 Paesi balcanici. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Di Maio: “Continueremo a lavorare per un'escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in due”.

