Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi in diretta

Continuano i combattimenti nel 41esimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi il massacro di Bucha sarà oggetto del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Mosca rigetta ogni addebito e parla di provocazioni e messa in scena. "Non crediamo a indagine indipendente" ha detto l'ambasciatore la palazzo di Vetro. Biden ha chiesto che Vladimir Putin sia processato per crimini di guerra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l'UE è pronta a inviare squadre investigative congiunte in Ucraina per documentare i presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità russi Nell'Ue si fa largo l'ipotesi dello stop totale al gas russo. La Lituania espelle l'ambasciatore russo, la Germania e Francia decine di diplomatici. Forze russe attaccano le città del sud. Secondo l’amministrazione Usa, la guerra in Ucraina potrebbe durare almeno altri due mesi.