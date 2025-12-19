Guerra Ucraina-Russia, Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev per il 2026-27, congelati i beni russi, news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, venerdì 19 dicembre. Nel corso della notte il Consiglio europeo ha raggiunto all’unanimità un accordo per finanziare l’Ucraina nel biennio 2026-2027 con un prestito da 90 miliardi di euro. È stata accantonata, almeno per ora, l’ipotesi di utilizzare direttamente i beni russi congelati: l’Ue ha scelto la via del prestito tradizionale a tasso zero, garantito dal bilancio europeo e sostenuto da nuovo debito comune. Una soluzione che segna una sconfitta politica per Ursula von der Leyen e per il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che avevano spinto fino all’ultimo per evitare l’emissione di eurobond e per attingere agli asset di Mosca.

La Commissione continuerà comunque gli approfondimenti tecnici sui beni russi, che resteranno congelati e potrebbero in futuro essere usati per ripagare il prestito, qualora la Russia non contribuisse alla ricostruzione dell’Ucraina. Von der Leyen ha parlato di una decisione condivisa da tutti gli Stati membri, sottolineando che l’indebitamento avverrà sui mercati tramite cooperazione rafforzata.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l’Ue, definendo il sostegno “cruciale” per la resilienza del Paese e per la sicurezza finanziaria dei prossimi anni. Soddisfazione anche da Giorgia Meloni, secondo cui sulla questione ha prevalso il buonsenso, con una soluzione solida sul piano giuridico e finanziario. Donald Trump, intanto, ha invitato Kiev a muoversi rapidamente verso un accordo.