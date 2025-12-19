Guerra Ucraina-Russia, Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev per il 2026-27, congelati i beni russi, news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, venerdì 19 dicembre. Nel corso della notte il Consiglio europeo ha raggiunto all’unanimità un accordo per finanziare l’Ucraina nel biennio 2026-2027 con un prestito da 90 miliardi di euro. È stata accantonata, almeno per ora, l’ipotesi di utilizzare direttamente i beni russi congelati: l’Ue ha scelto la via del prestito tradizionale a tasso zero, garantito dal bilancio europeo e sostenuto da nuovo debito comune. Una soluzione che segna una sconfitta politica per Ursula von der Leyen e per il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che avevano spinto fino all’ultimo per evitare l’emissione di eurobond e per attingere agli asset di Mosca.
La Commissione continuerà comunque gli approfondimenti tecnici sui beni russi, che resteranno congelati e potrebbero in futuro essere usati per ripagare il prestito, qualora la Russia non contribuisse alla ricostruzione dell’Ucraina. Von der Leyen ha parlato di una decisione condivisa da tutti gli Stati membri, sottolineando che l’indebitamento avverrà sui mercati tramite cooperazione rafforzata.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l’Ue, definendo il sostegno “cruciale” per la resilienza del Paese e per la sicurezza finanziaria dei prossimi anni. Soddisfazione anche da Giorgia Meloni, secondo cui sulla questione ha prevalso il buonsenso, con una soluzione solida sul piano giuridico e finanziario. Donald Trump, intanto, ha invitato Kiev a muoversi rapidamente verso un accordo.
Mosca, nella notte abbattuti 94 droni di Kiev
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 94 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto scrive la Tass. Fra i vari territori presi di mira, 36 droni sono stati abbattuti nei cieli sopra la regione di Rostov, 17 Uav sopra la regione di Belgorod, 15 droni sopra quella di Voronezh e sette droni sono stati distrutti sopra il Mar Caspio
Ungheria, Orban: “Noi fuori dal prestito Ue per Kiev, siamo innocenti”
L'accordo sul prestito Ue all'Ucraina prevede un “opt-out” per Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia. "L'Ungheria è completamente fuori da tutto questo", ha commentato il primo ministro ungherese Viktor Orban al termine del vertice. "Tre paesi hanno deciso di non partecipare.
Si tratta di un opt-out per la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria. Quindi noi siamo innocenti" ha aggiunto. Il premier ha ribadito che si tratta di "una decisione estremamente sbagliata che avvicina l'Europa alla guerra". "Sembra un prestito – ha aggiunto – ma ovviamente gli ucraini non saranno mai in grado di ripagarlo. Quindi si tratta fondamentalmente di denaro perso".
Meloni: "Soddisfatta dell'accordo UE, ha prevalso il buon senso"
Per il sostegno all’Ucraina “ha prevalso il buon senso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo. “Sono soddisfatta dei risultati raggiunti – ha spiegato – nei quali ho portato posizioni coerenti con la risoluzione parlamentare e con quanto illustrato ieri in Parlamento”. Meloni ha sottolineato l’importanza di garantire il supporto a Kiev per i prossimi due anni attraverso “una soluzione solida e sostenibile sia sul piano giuridico sia su quello finanziario”, esprimendo soddisfazione per l’accordo raggiunto.
Zelensky: "Sostegno Ue rafforza la nostra resilienza"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia l'UE per il prestito di 90 miliardi di Euro concesso a Kiev. "Sono grato a tutti i leader dell'Unione europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro di aiuti finanziari all'Ucraina nel periodo 2026-2027. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza. È importante che i beni russi rimangano immobilizzati e che l'Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato raggiunto e per l'unità dimostrata. Insieme stiamo difendendo il futuro del nostro continente", ha scritto su X.