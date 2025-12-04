Guerra Russia – Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”, oggi a Miami vertice USA – Kiev, le notizie in diretta

Le notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina di oggi, giovedì 4 dicembre. Nelle prossime ore funzionari dell’amministrazione USA incontreranno a Miami Rustem Umerov, capo dei negoziatori ucraini. Sul tavolo restano i nodi centrali del negoziato – territori, garanzie di sicurezza, rapporti tra Ucraina e Nato – ma da Mosca non sono arrivati segnali di reale apertura.
Intanto, sul versante politico statunitense, Donald Trump sostiene che la loro impressione sia quella di un Vladimir Putin “desideroso di porre fine alla guerra”, una lettura che contrasta con la chiusura mostrata da Mosca nei colloqui. L’Unione Europea ha reagito alle ultime minacce dello "zar" bloccando completamente l’import di gas russo, anche se resta l’incognita del veto di Viktor Orban. La Nato, che si prepara a uno scenario di mancato accordo, alza il livello di allerta: “Mosca appare sempre più sconsiderata. Si va avanti con armi e sanzioni”.
Trump: "Putin vuole fermare la guerra"
Parlando dallo Studio Ovale dopo l’annuncio dei nuovi standard nazionali sui consumi energetici, Donald Trump ha riferito di aver ricevuto segnali positivi dall’incontro avvenuto a Mosca tra Vladimir Putin e i principali negoziatori statunitensi. "Non so cosa stia facendo il Cremlino, ma mi dicono che l’incontro con il presidente Putin sia andato piuttosto bene", ha dichiarato l’ex presidente.
Alla domanda se Putin desideri ancora porre fine al conflitto, Trump ha risposto che questa sarebbe stata l’impressione ricavata dai negoziatori: "Credo che voglia chiudere la guerra e tornare a una vita più normale".
Trump: "Incontro molto positivo tra delegazione USA e Putin"
Donald Trump ha parlato di incontro "molto positivo" tra la delegazione americana e quella russa con il presidente Vladimir Putin, ma si è mostrato meno ottimista su una soluzione positiva a breve termine. "Il presidente Putin – ha detto – ha avuto un incontro molto positivo con Jared Kushner e Steve Witkoff. Cosa uscirà da quell'incontro? Non posso dirlo, perché per ballare il tango servono due". "Con l'Ucraina – ha aggiunto – penso che abbiamo definito qualcosa abbastanza bene. Molto soddisfacente, considerando la situazione. Ma la parte triste è che, se ci fosse stato il nostro presidente, la guerra non sarebbe mai avvenuta. Non sarebbe successo niente".