Guerra Russia – Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”, oggi a Miami vertice USA – Kiev, le notizie in diretta

Parlando dallo Studio Ovale dopo l’annuncio dei nuovi standard nazionali sui consumi energetici, Donald Trump ha riferito di aver ricevuto segnali positivi dall’incontro avvenuto a Mosca tra Vladimir Putin e i principali negoziatori statunitensi. "Non so cosa stia facendo il Cremlino, ma mi dicono che l’incontro con il presidente Putin sia andato piuttosto bene", ha dichiarato l’ex presidente.

Alla domanda se Putin desideri ancora porre fine al conflitto, Trump ha risposto che questa sarebbe stata l’impressione ricavata dai negoziatori: "Credo che voglia chiudere la guerra e tornare a una vita più normale".