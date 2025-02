Guerra in Ucraina, news in diretta: tre anni dall’invasione russa, a che punto è il conflitto, Mosca : “L’Ue non vuole una soluzione”

A 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina si parla per la prima volta di pace ma un accordo per ora appare ancora lontano. Trump parla di accordo necessario a breve termine ma Kiev dice che non rinuncerà ai propri territori. Le perdite registrate delle forze armate dell'Ucraina durante i tre anni di guerra ammontano a diverse decine di migliaia di uomini, almeno 46mila morti oltre a decine di migliaia di prigionieri o dispersi secondo Zelensky. Il Presidente ucraino ha detto che potrebbe lasciare la presidenza in cambio della "pace in Ucraina o dell'ingresso" del Paese "nella Nato". Lo ha detto esplicitamente alla vigilia del terzo anniversario della guerra dopo le sollecitazioni di Donald Trump. Al fianco di Zelensky infatti al momento restano solo i leader Ue che sono arrivati stamattina a Kiev per esprimere il loro sostegno all'Ucraina. La posizione di Kiev però resta difficile perché tutto il sud del Paese è in mano ai russi che continuano ad avanzare.