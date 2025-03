Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: accordo su Mar Nero e strutture energetiche. Zelensky: “Mosca già prova a manipolare le intese”

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di mercoledì 26 marzo. Gli Usa hanno concordato con Mosca e Kiev lo sviluppo di misure per attuare l'accordo raggiunto da Trump con Putin e Zelensky per "mettere al bando gli attacchi contro gli impianti energetici di Russia e Ucraina". Francia: “Ok accordi fra Kiev e Mosca ma non bastano per tregua”.Trump: “A Riad abbiamo fatto molti progressi”. Zelensky: “Russia già prova a manipolare le intese”. Lavrov: “Ha ha capito che i suoi giorni sono contati”.

2 minuti fa 08:55 Mosca: “Abbattuti 9 droni lanciati da Kiev. Due sul Mar Nero” La contraerea di Mosca ha abbattuto nove droni lanciati nella notte dalle forze armate di Kiev verso il territorio russo. Secondo quanto riporta il ministero della Difesa russo, due di questi droni sono stati abbattuti sul Mar Nero. Solo ieri è stato comunicato l'accordo raggiunto a Riad per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero. Mosca riferisce inoltre che sono stati intercettati altri due droni ucraini nella regione russa di Kursk e cinque nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. A cura di Biagio Chiariello 30 minuti fa 08:28 Trump: "Penso che Mosca e Kiev vogliano fine guerra" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua fiducia nel fatto che sia Mosca che Kiev vogliano porre fine al conflitto in Ucraina. Ieri, a Riad si è svolto un altro round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina. "Penso che la Russia voglia vederne la fine, ma potrebbe essere che stiano temporeggiando… Ma no, penso che la Russia vorrebbe vederla finire. E penso che Zelensky vorrebbe vederla finire a questo punto", ha detto Trump a Newsmax. A cura di Biagio Chiariello 46 minuti fa 08:12 Mosca, abbattuti nove droni ucraini nella notte La contraerea russa questa notte ha abbattuto nove droni ucraini sulle regioni di Belgorod e Kursk e sul Mar Nero. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 07:55 Lavrov: “Zelensky ha capito che i suoi giorni sono contati” Il presidente ucraino Zelensky non vuole "cedere" alla debolezza. "Capisce che i suoi giorni sono contati, che la sua ‘immagine luminosa' – come ha cercato di costruirla tra la gente – è sbiadita da tempo, ad eccezione di quella parte della popolazione che riflette visioni radicali, di estrema destra, revansciste". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov citato dalla Tass. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 07:46 Zelensky accusa la Russia di manipolare le condizioni per il cessate il fuoco nel Mar Nero "Vediamo come i russi stanno già cercando di distorcere gli accordi e di ingannare i nostri mediatori e il mondo intero", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky il 25 marzo. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 07:29 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi 26 marzo ​Ieri, 25 marzo 2025, si sono conclusi a Riad, in Arabia Saudita, i colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, volti a raggiungere un cessate il fuoco parziale nel conflitto in corso. Durante questi incontri, è stato annunciato un accordo preliminare tra Russia e Ucraina per eliminare l'uso della forza nel Mar Nero e sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche per un periodo di 30 giorni. ​ Tuttavia, la Russia ha posto come condizione per l'attuazione del cessate il fuoco la revoca delle sanzioni occidentali sulle sue esportazioni agricole e sui fertilizzanti, nonché la rimozione di una grande banca statale dalla lista delle sanzioni. Queste richieste hanno sollevato preoccupazioni, poiché potrebbero rappresentare una significativa concessione a Mosca senza garanzie evidenti di reciprocità. ​ Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso opposizione a qualsiasi allentamento delle sanzioni, ritenendo che ciò indebolirebbe la posizione dell'Ucraina nel conflitto. Critiche sono emerse anche riguardo al ruolo degli Stati Uniti come mediatori, con alcuni osservatori che sostengono che l'accordo favorisca eccessivamente le richieste russe. ​ Nel frattempo, il Regno Unito ha esortato la Russia ad accettare un cessate il fuoco completo, immediato e incondizionato, sottolineando l'importanza di una pace duratura e sostenibile. ​Reuters In sintesi, mentre i colloqui di Riad hanno portato a un accordo preliminare su alcuni aspetti del conflitto, permangono divergenze significative e condizioni che potrebbero complicare l'attuazione di un cessate il fuoco duraturo.​ A cura di Biagio Chiariello