Guerra Ucraina-Russia, oggi a Berlino i leader europei e i vertici dell’Ue e della Nato. Witkoff a Zelensky: “Fatto progressi”: news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina di oggi, lunedì 15 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Oggi incontro a Berlino tra Zelensky, il cancelliere Merz e con gli altri capi europei, tra cui la premier Giorgia Meloni per discutere dei negoziati di pace, dopo che già ieri il presidente ucraino ha incontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner: "Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte", ha detto. E sotto pressione ha aggiunto: "Non aderiremo alla Nato".
Kallas: "Nessuna alternativa alla proposta sull'uso degli asset russi"
"Le altre opzioni non funzionano, già due anni fa ho proposto gli Eurobond per sostenere l'Ucraina ma non c'è l'unanimità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri. "La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti e lancia un messaggio, se si causano tutti questi danni a un altro Paese, si deve pagare per i risarcimenti", ha aggiunto commentando la lettera inviata alla Commissione da 4 Paesi, tra cui l'Italia, sulle necessità di continuare a esplorare soluzioni alternative. Kallas ha sottolineato che ci sono "diverse pressioni".
Oggi a Berlino i leader europei e i vertici dell'Ue e della Nato
Oggi, a partire dalle 18.30, il cancelliere tedesco Friedrich Merz accoglierà alla Cancelleria federale di Berlino, in Germania, i leader europei e i vertici dell'Ue e della Nato, per colloqui sul piano di pace statunitense, rivisto da Kiev. Tra i partecipanti ci saranno la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il premier della Norvegia Jonas Gahr Støre, il primo ministro polacco Donald Tusk, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il premier dei Paesi Bassi Dick Schoof, il primo ministro della Svezia Ulf Kristersson e il premier britannico Keir Starmer.
Zelensky: "Congelare la linea del fronte"
Nell'incontro a Berlino tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, il primo avrebbe detto: "Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte". Quanto agli asset congelati, dopo le minacce russe di imminenti ritorsioni, il portavoce della Commissione Ue dice che i "depositari centrali di titoli, come Euroclear, possono compensare eventuali sequestri in Russia con asset congelati o immobilizzati detenuti nell'Ue".
Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino: "Pronto a rinunciare all'adesione alla Nato"
Il presidente ucraino ieri è arrivato a Berlino per incontrare i negoziatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, e i leader europei nel vertice che dovrebbe sbloccare le trattative per la pace. Secondo quanto riportato dal Ft, Kiev sarebbe disposta a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato se in cambio riceverà delle garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue.
Witkoff: "Sono stati fatti molti progressi, lunedì nuovo incontro"
"Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo domani mattina". È quanto ha affermato ieri sera l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, in una dichiarazione, pubblicata su X, dopo l'incontro oggi a Berlino con Volodymyr Zelensky. "L'incontro è durato oltre cinque ore" ha detto ancora sottolineando che ci sono state "discussioni approfondite sul piano in 20 punti per la pace, l'agenda economia e molto di più".