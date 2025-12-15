Guerra Ucraina-Russia, oggi a Berlino i leader europei e i vertici dell’Ue e della Nato. Witkoff a Zelensky: “Fatto progressi”: news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina di oggi, lunedì 15 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Oggi incontro a Berlino tra Zelensky, il cancelliere Merz e con gli altri capi europei, tra cui la premier Giorgia Meloni per discutere dei negoziati di pace, dopo che già ieri il presidente ucraino ha incontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner: "Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte", ha detto. E sotto pressione ha aggiunto: "Non aderiremo alla Nato".

