Guerra Ucraina-Russia, delegazione Usa in Russia per i colloqui, Putin: “La guerra continua anche in inverno”, news in diretta

In diretta la guerra tra Ucraina e Russia con le ultime notizie di oggi, martedì 2 dicembre. Decollato dagli Usa l’aereo con inviato speciale Witkoff che oggi arriva a Mosca per i colloqui sul piano di pace Trump. Il Cremlino ha annunciato di aver conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, a Kharkiv: “Abbiamo ucciso 8mila soldati ucraini. Intanto Putin avverte l’sercito: “Pronti a condurre azioni militari anche nel periodo invernale”.
Ucraina: droni russi danneggiano centrale elettrica a Odessa
Un nuovo attacco russo con droni ha danneggiato un'infrastruttura energetica e un edificio amministrativo nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo ha annunciato sui social il governatore della regione, Oleg Kiper. "Le infrastrutture critiche funzionano con i generatori", ha dichiarato Kiper sul suo canale Telegram. Secondo l'Aeronautica Militare ucraina, la Russia ha lanciato 62 droni a lungo raggio contro l'Ucraina da ieri sera, 39 dei quali sono stati neutralizzati dalle difese aeree ucraine. Altri 20 droni non sono stati intercettati e hanno colpito otto diverse località in Ucraina. Secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, che cita i canali Telegram russi, ieri sera i droni ucraini hanno attaccato un deposito di petrolio nella regione russa di Oryol.
Zelensky oggi in Irlanda, parlerà al Parlamento di Dublino
Volodymyr Zelensky oggi è in visita in Irlanda, dove è arrivato ieri notte dopo aver incontrato a Parigi cMacron. Ad attenderlo all'aeroporto il premier irlandese Michael Martin che ha espresso il desiderio di "ribadire il fermo impegno dell'Irlanda di stare al fianco del popolo dell'Ucraina per tutto il tempo necessario". Oltre all'incontro bilaterale con il premier, il presidente ucraino oggi, insieme alla moglie Olena, saranno ricevuti dalla presidente irlandese Catherine Connolly. La visita di Zelensky, la prima di un presidente ucraino in Irlanda, comprende anche un suo discorso al Parlamento.
La Svezia annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina
Il governo svedese ha annunciato un nuovo pacchetto di supporto per l'Ucraina di 1,1 miliardi di corone svedesi pari a circa euro 100 milioni di euro. "In Ucraina sta arrivando l'inverno. Mentre la temperatura scende, la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture civili. Questo lascia milioni di ucraini senza elettricità, riscaldamento e acqua in vista di quello che sarà probabilmente l'inverno più rigido dal 2022", ha dichiarato i ministro Dousa, aggiungendo: "Il governo presenta quindi un nuovo pacchetto di aiuti che si concentra sulle esigenze più urgenti di questo inverno, ma anche su aiuti che rafforzano la resilienza dell'Ucraina nel lungo termine. La Svezia continua a fare tutto il possibile per sostenere l'Ucraina". I fondi verranno usati per la riparazione di infrastrutture, supportare il servizio sanitario e per ripristinare reti d'energia elettrica.
Putin: "Presa Pokrovsk passo per completare obiettivi"
La presa di Pokrovsk "contribuirà a garantire progressi costanti verso tutti gli obiettivi principali dell'operazione militare speciale" lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una visita a uno dei posti di comando del Gruppo Congiunto di Forze all'indomani della caduta di Pokrovsk nel Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. Putin ha ringraziato i militari russi "per i risultati del loro lavoro". "È un settore importante. Tutti noi ne comprendiamo l'importanza e ci consentirà di raggiungere progressivamente tutti gli obiettivi principali stabiliti all'inizio dell'operazione militare speciale", ha affermato.
Nuovo attacco a nave cargo diretta in Russia nel Mar Nero
La Turchia ha denunciato un altro attacco a una petroliera nel Mar Nero dopo che due petroliere dirette al porto russo di Novorossijsk sono state colpite da droni navali ucraini venerdì vicino alla costa turca del Mar Nero. Secondo Ankara l'imbarcazione colpita oggi è una nave cisterna carica di olio di semi di girasole diretta verso la Georgia. La Midvolga 2 "ha riferito di essere stata attaccata a 80 miglia nautiche dalla costa" turca, si legge sul profilo X della direzione degli affari marittimi di Ankara, mentre era in "navigazione dalla Russia alla Georgia". Nessuno dei 13 membri dell'equipaggio è rimasto ferito.Erdogan ieri si era detto preoccupato per quanto accaduto a due petroliere durante il fine settimana. Erdogan ha avvertito che "la Turchia non può' tollerare" questo genere di incidenti e che Ankara ha inviato "gli avvertimenti necessari" a tutte le parti coinvolte. Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, il leader turco ha affermato che gli attacchi contro le navi commerciali nella "nostra zona economica esclusiva indicano un'escalation, destando preoccupazione". Tali attacchi mettono a repentaglio la "sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente", ha aggiunto.
Kiev smentisce Mosca: "Klynove è sotto il controllo ucraino"
L'esercito ucraino ha smentito l'affermazione di Mosca secondo cui le sue forze militati avrebbero occupato il villaggio di Klynove, nell'Oblast di Donetsk. L'11° Corpo d'Armata ucraino afferma che Klynove rimane sotto il controllo ucraino, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Il Ministero della Difesa russo aveva riferito lunedì che le truppe russe avevano catturato Klynove, un insediamento in prima linea a sud di Kramatorsk. Per l'11° Corpo d'Armata si tratta di "una falsa notizia". L'esercito ucraino ha sottolineato che, per catturare Klynove, le truppe russe avrebbero dovuto catturare anche il villaggio di Virolyubivka, situato a est di Klynove e direttamente sulla traiettoria dell'avanzata russa. Secondo il sito di monitoraggio del campo di battaglia Deep State, sia Klynove che Virolyubivka sono sotto il controllo ucraino. L'11° Corpo d'Armata ha anche smentito le affermazioni russe secondo cui l'Ucraina avrebbe subito pesanti perdite di veicoli blindati. "Le vittorie che il Ministero della Difesa russo annuncia quotidianamente sulla carta non hanno nulla a che fare con la reale situazione in prima linea", ha affermato l'unità.
Macron telefona a Trump dopo l’incontro con Zelensky: “Pace sia robusta”
Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per discutere della situazione in Ucraina, poco dopo l'incontro avvenuto all'Eliseo con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce la presidenza francese, citata da Bfmtv. Macron ha illustrato a Trump i contenuti dei colloqui tenuti a Parigi, spiegando le posizioni emerse nel corso della visita di Zelensky. I due leader, precisa l'Eliseo, "hanno discusso delle condizioni necessarie per una pace robusta e duratura in Ucraina" e delle "prossime tappe nel processo di mediazione avviato dagli Stati Uniti".
Putin: "Per gli ucraini è una tragedia, ladri al potere a Kiev"
Il presidente russo Vladimir Putin ha definito "una tragedia" per gli ucraini gli sviluppi dei combattimenti sul terreno, affermando che essa è il risultato delle "politiche criminali" dei "ladri" che sono al governo a Kiev. "Questa è una tragedia per il popolo ucraino, connessa alle politiche criminali di questa giunta di ladri che ha preso il potere a Kiev", ha detto Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, mentre visitava un posto di comando delle truppe russe impegnate nel conflitto. Durante la visita gli alti comandi militari hanno affermato che le truppe di Mosca hanno conquistato le città strategiche di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, e di Volchansk, in quella di Kharkiv, e che continuano ad avanzare in altre direzioni, compresa la regione di Zaporizhzhia.
Zelensky: “La Russia intensifica gli attacchi per spezzare la volontà degli ucraini”
Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, denuncia un’intensificazione degli attacchi con missili e droni da parte della Federazione Russa con l’obiettivo di “spezzare” la volontà a resistere da parte degli ucraini. “Stiamo registrando un aumento dei raid con missili e droni. È una pressione enorme sulla nostra popolazione, non solo psicologica ma anche fisica, semplicemente per spezzare gli ucraini”, ha sottolineato Zelensky nel corso di una conferenza stampa a Parigi con Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese.
Mosca: durante la notte abbattuti 45 droni ucraini
Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 45 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, di cui quattro in Cecenia, lo ha affermato il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta la Tass.
Putin avverte l'esercito: "Prepararsi per continuare a combattere anche in inverno"
La Russia è pronta combattere anche in inverno, lo ha ribadito Putin visitando un centro di comando delle truppe impegnate nel conflitto in Ucraina. Il presidente russo ha affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche durante l'inverno. "Putin ha ringraziato i comandanti e il personale delle formazioni per le azioni riuscite, e ha posto l'obiettivo di garantire alle forze russe tutto ciò di cui hanno bisogno per condurre azioni militari nel periodo invernale prossimo" scrive il Cremlino sul suo canale Telegram.
Mosca: "Abbiamo conquistato Volchansk, uccisi 8mila soldati ucraini"
Il Cremlino ha annunciato di aver conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nell'oblast di Kharkiv. "La difesa di Vovchansk, nella regione di Kharkiv, è costata la vita a 8mila soldati ucraini" hanno dichiarato fonti militari russi alla Tass sdopo l'annuncio che la città è caduta nelle mani delle forze di Mosca. "In 18 mesi di combattimenti le Forze Armate dell'Ucraina hanno perso il 46% del personale" hanno assicurato le fonti, "23mila uomini in tutto di cui 15mila feriti. Le perdite quotidiane sono state in media oltre 40 tra caduti e feriti" hanno spiegato le stese fonti
Ucraina, oggi l'inviato Usa Steve Witkoff a Mosca per i colloqui
Oggi l'inviato Usa Steve Witkoff a Mosca per i colloqui sul piano di pace per l'Ucraina voluto da Trump. Un aereo che presumibilmente trasportava l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti ha lasciato lo spazio aereo statunitense e ha puntato verso la Russia nelle prime ore di martedì come ha riferito alla TASS una fonte del controllo del traffico aereo. "L'aereo ha appena lasciato lo spazio aereo statunitense, ha puntato verso l'Europa e poi verso la Russia", ha dichiarato l'interlocutore dell'agenzia. Ha osservato che l'aereo è partito da un aeroporto in Florida intorno all'1:00 ora locale. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi l'inviato speciale del leader statunitense per trovare un punto di incontro per la crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro di Putin con Witkoff è previsto per il pomeriggio di oggi. I primi momenti della conversazione saranno aperti ai media.