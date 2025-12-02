Guerra Ucraina-Russia, delegazione Usa in Russia per i colloqui, Putin: “La guerra continua anche in inverno”, news in diretta

La Turchia ha denunciato un altro attacco a una petroliera nel Mar Nero dopo che due petroliere dirette al porto russo di Novorossijsk sono state colpite da droni navali ucraini venerdì vicino alla costa turca del Mar Nero. Secondo Ankara l'imbarcazione colpita oggi è una nave cisterna carica di olio di semi di girasole diretta verso la Georgia. La Midvolga 2 "ha riferito di essere stata attaccata a 80 miglia nautiche dalla costa" turca, si legge sul profilo X della direzione degli affari marittimi di Ankara, mentre era in "navigazione dalla Russia alla Georgia". Nessuno dei 13 membri dell'equipaggio è rimasto ferito.Erdogan ieri si era detto preoccupato per quanto accaduto a due petroliere durante il fine settimana. Erdogan ha avvertito che "la Turchia non può' tollerare" questo genere di incidenti e che Ankara ha inviato "gli avvertimenti necessari" a tutte le parti coinvolte. Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, il leader turco ha affermato che gli attacchi contro le navi commerciali nella "nostra zona economica esclusiva indicano un'escalation, destando preoccupazione". Tali attacchi mettono a repentaglio la "sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente", ha aggiunto.