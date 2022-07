Guerra Russia Ucraina ultime notizie, si continua a combattere in Donbass, a Mariupol filorussi sequestrano due navi straniere

Le dichiarazioni di Kiev secondo cui l'esercito russo avrebbe colpito le stesse città russe (in modo da contrastare la consegna delle armi occidentali) sono una menzogna. A dirlo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa, dopo il colloquio con il ministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh Son. "In breve, stanno mentendo. E i fatti sono ben noti, questi fatti sono presentati quotidianamente dal nostro ministero della Difesa", ha detto Lavrov. "Chiaramente, i Paesi occidentali dovrebbero rendersi conto delle proprie responsabilità indipendentemente da quello che viene detto da Zelensky e i suoi uomini. L'Occidente dovrebbe rendersi conto della propria responsabilità per la morte di civili, in primo luogo, nel Donbass e in altri parti dell'Ucraina dove il regime di Kiev sta usando queste armi contro la popolazione civile".