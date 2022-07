Lo speaker della Duma minaccia di attaccare l’Alaska: “Era della Russia” Lo speaker della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha minacciato gli Stati Uniti: “Si ricordino che l’Alaska è nostra, possiamo riprendercela”.

A cura di Ida Artiaco

"L'Alaska è della Russia. Gli Stati Uniti dovrebbero sempre ricordarlo. Prima che si impadroniscano delle nostre risorse all'estero, devono ricordare che anche noi abbiamo qualcosa da riprenderci".

A parlare è Vyacheslav Volodin, speaker della Duma, il Parlamento di Mosca, che sta ora minacciando di riprendersi l'Alaska dagli Stati Uniti poiché, come l'Ucraina, "appartiene alla Russia", secondo quanto riportato dall'emittente Hromadske.

La Russia ha colonizzato l'Alaska e vi stabilì vari insediamenti fino a quando gli Stati Uniti non l'acquisirono da Mosca nel 1867 per 7,2 milioni di dollari.

Volodin ha anche aggiunto che "la Russia non interferisce negli affari americani, ma i politici americani hanno incolpato la Russia per tutto ciò che sta accadendo nel paese".

Ma le minacce agli Usa non si sono fermate all'Alaska. Anche Dmitry Medvedev, attualmente vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo, lo ha fatto oggi accennando all'escalation nucleare e definendo "assurdo qualsiasi tentativo di creare tribunali o corti per la cosiddetta indagine sulle azioni della Russia".

Per l'ex premier russo "l’idea di punire il Paese che ha il più grande potenziale nucleare è di per sé assurda. E minaccia potenzialmente l’esistenza dell’umanità". Ha poi proseguito facendo un lungo elenco di di aggressioni militari da parte degli Stati Uniti a partire dalla Seconda guerra mondiale.

"Quale tribunale ha condannato il mare di sangue versato dagli Stati Uniti lì [in Vietnam] e altrove? Nessuno". Il numero delle vittime della politica di Washington "è paragonabile alle vittime del regime nazista", ha precisato.