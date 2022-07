Guerra Russia Ucraina ultime notizie 30 luglio 2022

157esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Scambio di accuse sull'attacco a un carcere del Donetsk che ha provocato decine di vittime. Zelensky: "Strage compiuta dagli stessi russi per screditarci". Sia Kiev che Mosca aprono inchieste. Raid a Kharkiv e Mykolaiv, Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha parlato per la prima volta con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov: “Mosca rispetti l'accordo sul grano e accetti la proposta sullo scambio di detenuti"

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0