Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, bombe russe a Kharkiv e nell’oblast di Kherson, 7 morti. Prima nave con grano lascerà oggi Odessa

156esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Alla controffensiva ucraina in corso da giorni per riconquistare aree chiave come Kherson, Mosca risponde con una pioggia di fuoco che si avvicina a Kiev. Zelensky dice che l'esercito russo ha lanciato attacchi missilistici contro gli oblast di Kiev, Kropyvnytskyi e Mykolaiv e ha continuato una serie di assalti strategicamente insensati e brutali nel Donbass: "Ringrazio tutti coloro che respingono questo terrore”. Almeno cinque morti e 25 feriti il bilancio di un attacco a Kropyvnytskyi. Si attende che partano dai porti del Paese le prime navi cariche di grano: potrebbe succedere oggi.

