Guerra Russia Ucraina, news di oggi: Svezia e Finlandia nella Nato, Zelensky: “Identificheremo tutti i russi responsabili di attacchi terroristici”

Continuano i combattimenti in Ucraina: nessun sopravvissuto dopo l'attacco missilistico russo sul centro commerciale di Kremenchuk, Zelensky chiede all'Onu l'invio di una commissione di inchiesta e attacca: "Russia non ha diritto di stare nel Consiglio di sicurezza". Svezia e Finlandia sempre più vicine alla Nato, l'accordo con la Turchia. Ankara: "Promesse su estradizioni". Gli Usa: "Turchia non ha chiesto nulla agli Stati Uniti in cambio del via libera per Finlandia e Svezia".