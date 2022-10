Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, bombe russe su Nikopol. Putin contro l’Occidente: “Fomenta l’escalation”

Il presidente americano Joe Biden non sta cercando di avere un incontro bilaterale con il suo omologo russo Vladimir Putin a margine del vertice del G20 in Indonesia, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista alla Cbc ripresa dall'agenzia russa Tass. "Mosca non ha alcun interesse per alcun tipo di diplomazia significativa. Se la Russia vuole davvero parlare, dovrebbe parlare con il governo ucraino", ha aggiunto.