Cina su negoziati tra Russia e Ucraina: “Da Mosca ok per ripresa dialogo con Usa e Kiev”

A cura di Gabriella Mazzeo

La Russia avrebbe "espresso la volontà di condurre un dialogo con Ucraina e Stati Uniti e di riprendere i negoziati" secondo quanto fatto sapere dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. "La Cina accoglie con favore questa decisione" ha detto commentando il colloquio telefonico di ieri tra i capi della diplomazia di Pechino e Mosca, Wang Yi e Serghei Lavrov. "L'auspicio è che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi diplomatici e spingano per la riduzione e la risoluzione della situazione il prima possibile attraverso canali politici come i negoziati".

L'annuncio cinese arriva dopo ore di tensione riguardanti i negoziati tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. In particolare, Putin aveva attaccato l'Occidente, affermando che "stava fomentando l'escalation del conflitto".

"Il gioco occidentale – aveva detto – è pericoloso e sporco. Il risultato è che il mondo sta affrontando il decennio più imprevedibile dalla Seconda guerra mondiale. Chi semina vento raccoglie tempesta anche se la Russia non si è mai considerata una nemica dell'Occidente finora. Sarà bene però che questi Paesi abbandonino la loro illusione di superiorità e inizino a parlare da pari con il resto del mondo per un futuro comune. Prima lo faranno, meglio sarà per tutti". Il riferimento era proprio agli Usa, principale sostenitore del governo di Kiev e della sua azione militare.

Il presidente americano Joe Biden, dal suo canto, ha fatto sapere di "non avere intenzione" di incontrare l'omologo russo al G20 di Bali, in Indonesia. Chiude così le porte a un dialogo faccia a faccia con il capo del Cremlino dopo aver affermato che "le sue rassicurazioni sull'uso di armi nucleari sono vaghe e pericolose". La conferma della chiusura è arrivata dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby.