Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, missili russi al centro commerciale di Kremenchuk, almeno 18 morti e 59 feriti

Liz Truss, ministra degli Esteri britannica, in un'intervista a "la Repubblica" sostiene che "bisogna continuare ad armare l'Ucraina, così si potrà riconquistare il Donbass, anzi tutto il Paese occupato dalla Russia". Poi avverte che bisogna prepararsi a ogni eventualità, anche a un potenziale scontro diretto con Mosca, se questa attaccasse i Paesi dell'Est: "Se l'Ucraina non vincerà, a rischio c'è l'Europa". È una settimana decisiva, visti i vertici G7 e Nato: "È vitale rafforzare il fianco orientale dell'Occidente contro la Russia. Come Regno Unito, abbiamo raddoppiato i nostri soldati in Estonia e inviato più armi alla Polonia, senza contare la nostra alleanza militare (con i Paesi baltici e nordici) Joint Expeditionary Force. Bisogna rassegnarsi al fatto che questo nuovo schieramento militare sarà permanente e che la Nato dovrà intensificare i suoi sforzi: il 2 per cento del Pil alla Difesa deve essere una base di partenza, non un tetto. Infine, bisogna ricalibrarci per una guerra ibrida, dagli hacker all'uso dei flussi migratori come arma di Mosca".