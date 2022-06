Guerra Russia Ucraina, ultime notizie 23 giugno

120esimo giorno di guerra in Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale dal conflitto di oggi 23 giugno. Nuovi attacchi all'Isola dei Serpenti, Kiev: "Dureranno fino alla riconquista". Zelensky: "Ue approvi settimo pacchetto di sanzioni". Raffineria della moglie di Medvedchuk in fiamme in Russia. Mosca: "Evitare conflitto nucleare è la nostra priorità". Finlandia: "Pronti a reagire in caso di attacco". Johnson: "Cattivi accordi di pace per l'Ucraina sarebbero un disastro, Putin deve fallire". Secondo Kiev non è stata raggiunta ancora un'intesa sulla crisi del grano tra Russia, Ucraina e Nazioni Unite.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0