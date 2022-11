Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Medvedev: “Pronti a guerra atomica se Kiev non rinuncia a Donbass e Crimea”

La Russia riuscirebbe ad eludere le sanzioni imposte dagli Usa sul greggio a causa della guerra in Ucraina tramite la raffineria di Priolo in Sicilia, la quinta più grande d'Europa, di proprietà della Lukoil. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal. Il giornale americano, in un video postato sul suo sito, fa vedere come quella in Italia sarebbe una sorta di stazione di passaggio dove il greggio russo diventerebbe di fatto italiano dopo essere raffinato arrivando infine negli Stati Uniti.