Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, almeno 8 morti negli attacchi russi con droni a Kiev e Sumy. Blinken: “Russi disperati”

Sono almeno 13 i morti in Russia dopo che un aereo militare russo Su-34 è precipitato e ha colpito un edificio residenziale a Yeysk, città portuale russa a Sud di Mariupol, sul Mare d'Azov, vicino al confine con l'Ucraina, secondo l'ultimo bilancio delle vittime dello schianto di un aereo militare russo Su-34. Lo riporta The Guardian, che cita l'agenzia russa Interfax. Secondo le ricostruzioni fornito dai media russi, che citano il ministero della Difesa di Mosca, uno dei motori della caccia ha preso fuoco impedendo al velivolo di portarsi in altitudine. I due piloti dell'aereo si sono salvati usando gli strumenti di espulsione.