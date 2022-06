Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: la Commissione europea discute l’ingresso di Kiev in Ue. Onu: almeno 4.500 civili morti

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato dal 24 febbraio al 15 giugno 2022 10.046 vittime civili in Ucraina: 4.481 morti e 5.565 feriti. Tra le vittime ci furono 1.739 uomini, 1.159 donne, 119 ragazze e 125 ragazzi, oltre a 40 bambini e 1.299 adulti, il cui sesso è ancora sconosciuto, tra i feriti vi furono 1.133 uomini, 788 donne, 125 ragazze e 164 ragazzi, come oltre a 173 bambini e 3.182 adulti. La maggior parte delle persone sono state uccise o ferite a causa dell'uso di esplosivi , tra cui artiglieria pesante e lanciarazzi multipli, razzi e attacchi aerei. L'Onu ritiene che i numeri reali siano molto più alti, poiché le informazioni da alcuni luoghi dove si sono verificate intense ostilità soon dificili da reperire. Ciò vale, ad esempio, per Mariupol, Izyum e Popasna, dove si registrano numerose vittime civili.