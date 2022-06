Zelensky appare come ologramma a Parigi e cita Star Wars: “Dobbiamo sconfiggere l’impero” Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso come ologramma in una fiera tecnologica di Parigi per chiedere aiuti alle aziende Tech per la “rivoluzione digitale” del suo Paese.

Il volto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso in quasi tutti i consessi mondiali e in decine di Parlamenti nel mondo dove in video collegamento ha chiesto a gran voce aiuti per il suo popolo e la sua nazione invasa dalla Russia. Ora però Zelensky è andato anche oltre. Continuando a chiedere sostegno all’Ucraina, è apparso come ologramma in una fiera tecnologica di Parigi dove ha fatto riferimento a Star Wars e alla necessità di sconfiggere l'impero.

Proprio nel giorno in cui incontrava dal vivo i leader europei Draghi, Macron e Scholz a Kiev, Volodymyr Zelensky infatti ha tenuto un discorso sotto forma di proiezione di ologrammi 3D nel corso di un evento della conferenza Viva Technology di Parigi. Alla presenza di centinaia di persone Zelensky ha chiesto aiuti tecnologici al suo Paese esortando le aziende tech ad aiutare la "rivoluzione digitale" dell’Ucraina.

"È insolito che presidenti o capi di governo utilizzino un ologramma per rivolgersi alle persone, ma questo non è l'unico aspetto di Star Wars che stiamo mettendo in pratica", ha affermato. "Sconfiggeremo anche l'impero", ha aggiunto paragonando di fatto le forze russe al nemico della repubblica in Star Wars.

"Non è più fantascienza che l'IA sia ora intelligente come gli esseri umani. Queste possibilità tecnologiche possono cambiare la vita. Possono semplificare il governo e il rapporto tra le persone: niente burocrazia, niente corruzione" ha sostenuto Zelensky nel suo discorso.

Zelensky conta molto sulla tecnologia per tenere testa agli armamenti russi e lo ha fatto esempio sfruttando le possibilità di comunicazioni offerte dai satelliti di Elon Musk per fornire l'infrastruttura per i servizi Internet. Servizi ovviamente offerti gratis dal miliardario statunitense.

Proprio sulla gratuità conta Zelensky per avere nuove tecnologia dicendosi pronto a trasformare il suo paese in una sorta di test per le nuove tecnologie avanzate. "È un esperimento e una rivoluzione digitale, e la modernizzazione del sistema attuale tutto allo stesso tempo. Nessun altro paese al mondo ti offrirà una tale possibilità di utilizzare le tecnologie più avanzate a livello statale", ha affermato il presidente ucraino, annunciando che il governo presenterà un piano in una conferenza in Svizzera nelle prossime settimane.