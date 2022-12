Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: gli USA consegnano a Kiev sistemi antimissilistici, 6 milioni di ucraini senza energia elettrica

Risolvere la crisi in Ucraina "con mezzi politici è nel migliore interesse dell’Europa e di tutti i Paesi dell’Eurasia: nella situazione attuale, è necessario evitare l’escalation e l’espansione della crisi, insistere nel persuadere la pace e nel promuovere colloqui, nel controllare l’impatto di ricaduta della crisi e nell’essere vigili contro i rischi in campo". È quanto ha detto il presidente Xi Jinping incontrando oggi a Pechino nella Grande sala del popolo il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in base al resoconto del network statale Cctv.