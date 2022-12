Lavrov accusa l’Italia: “Insieme a Germania e Regno Unito addestra militari ucraini” “Oltre all’addestramento sul loro territorio – sostiene il Ministro russo degli Esteri, citato da Tass – centinaia di istruttori occidentali lavorano direttamente sul terreno, mostrando agli ucraini come sparare con le armi fornite”. Poi critica il Papa: “Non cristiano” con le accuse ai ceceni.

L'addestramento militare degli ucraini viene effettuato sul territorio di "Regno Unito, Germania, Italia e altri Paesi della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov accusando Nato e Usa di "partecipare direttamente" al conflitto.

"Oltre all'addestramento sul loro territorio – sostiene Lavrov, citato da Tass – centinaia di istruttori occidentali lavorano direttamente sul terreno, mostrando agli ucraini come sparare con le armi fornite".

Secondo Lavrov il sostegno occidentale comprende l'invio di un gran numero di mercenari in Ucraina e l'intelligence per determinare gli obiettivi dell'esercito ucraino. Le parole del Ministro degli Esteri russo sono riportate dall'agenzia Tass.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità di negoziati con gli attuali rappresentanti dell’Occidente, Lavrov ha detto che "dovrebbero puntare non a sopprimere il nemico ma a raggiungere risultati attraverso un dialogo rispettoso", ha aggiunto Serghei Lavrov, che in conferenza stampa ha citato come esempio positivo l'ex segretario di Stato americano John Kerry. "Ci siamo incontrati più di 50 volte e adesso vedo in John una persona sinceramente interessata ai risultati e che aiuterebbe a risolvere i problemi insieme", ha affermato.

Il ministro russo degli Esteri ha poi bollato come "non cristiane" le affermazioni di Papa Francesco che ha definito "crudeli" i soldati russi appartenenti alle minoranze etniche della Federazione russa che combattono in Ucraina.

Bergoglio "a fatto poco tempo fa delle dichiarazioni per niente comprensibili, assolutamente non cristiane, riguardo due popoli della Russia, dicendo che ci si deve aspettare da parte loro delle atrocità durante i combattimenti militari", ha detto Lavrov in una conferenza stampa. "Questo non aiuta l'autorità della Santa Sede", ha aggiunto