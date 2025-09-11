Guerra Ucraina-Russia, le news dell’11 settembre. Droni russi in Polonia, Mattarella: “Oggi come nel 1914”

Nella giornata di ieri la Polonia ha vissuto ore di altissima tensione dopo l’abbattimento di diversi droni provenienti dalla Bielorussia e attribuiti alla Russia. I radar hanno rilevato almeno 25 velivoli Shahed e Gerbera penetrati nello spazio aereo, uno dei quali ha colpito il villaggio di Wyryki, nel Lublinese, distruggendo un’abitazione e sfiorando la tragedia per una residente. Il premier Donald Tusk ha parlato di un “atto di aggressione” e avvertito che il rischio di conflitto non è mai stato così alto dalla Seconda guerra mondiale. Varsavia ha attivato l’articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni tra gli alleati, mentre Mosca nega ogni responsabilità parlando di accuse “infondate”. Zelensky ha definito l’episodio un “precedente estremamente pericoloso per l’Europa”, mentre Giorgia Meloni e Sergio Mattarella hanno condannato la violazione e richiamato alla prudenza.