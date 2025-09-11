Guerra Ucraina-Russia, le news dell’11 settembre. Droni russi in Polonia, Mattarella: “Oggi come nel 1914”

In diretta le ultime notizie sulla guerra in Ucraina dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. La Polonia è al centro delle tensioni dopo un attacco di droni provenienti dalla Bielorussia e attribuiti a Mosca, che nella notte hanno colpito la zona di Wyryki, nella zona di Lublino, distruggendo abitazioni e seminando paura tra i civili.
Varsavia ha parlato di almeno 25 velivoli Shahed e Gerbera penetrati nello spazio aereo, definiti dal premier Donald Tusk come “atti di aggressione” senza precedenti: “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto dalla Seconda guerra mondiale”. Lo stesso Tusk ha invocato l’articolo 4 della Nato, aprendo a consultazioni tra gli alleati. Mosca, attraverso l’incaricato d’affari Ordash, ha negato ogni responsabilità, parlando di accuse “infondate”.
Ma il presidente ucraino Zelensky avverte che si tratta di un “precedente estremamente pericoloso per l’Europa”. Da Roma, Giorgia Meloni condanna la “violazione inaccettabile dello spazio aereo dell’Alleanza”, mentre il Presidente Sergio Mattarella richiama alla prudenza ricordando l’escalation del 1914. Gli scali di Varsavia, Modlin e Rzeszow hanno riaperto dopo ore di allarme, ma resta alta la tensione in un’Europa che teme di scivolare verso un conflitto diretto con la Russia. (circa 815 battute)
Cosa è successo in Polonia con l'abbattimento di droni russi
Nella giornata di ieri la Polonia ha vissuto ore di altissima tensione dopo l’abbattimento di diversi droni provenienti dalla Bielorussia e attribuiti alla Russia. I radar hanno rilevato almeno 25 velivoli Shahed e Gerbera penetrati nello spazio aereo, uno dei quali ha colpito il villaggio di Wyryki, nel Lublinese, distruggendo un’abitazione e sfiorando la tragedia per una residente. Il premier Donald Tusk ha parlato di un “atto di aggressione” e avvertito che il rischio di conflitto non è mai stato così alto dalla Seconda guerra mondiale. Varsavia ha attivato l’articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni tra gli alleati, mentre Mosca nega ogni responsabilità parlando di accuse “infondate”. Zelensky ha definito l’episodio un “precedente estremamente pericoloso per l’Europa”, mentre Giorgia Meloni e Sergio Mattarella hanno condannato la violazione e richiamato alla prudenza.
Guerra Ucraina-Russia, ultime news in diretta
