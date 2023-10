Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, nella Striscia oltre 8.300 morti tra cui 3.457 minori. Netanyahu: “Nessuna tregua”

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti sul conflitto israelo-palestinese: secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Gaza il bilancio delle vittime supera gli 8.300 morti. Secondo il ministero – citato da Bbc – almeno 8.306 persone – tra cui 3.457 minori – sono state uccise nella Striscia da quando Israele ha iniziato il bombardamento, in risposta al brutale attacco di Hamas. Secondo il report tra i morti si contano anche 2.136 donne e 480 anziani. Benyamin Netanuahu nega una tregua umanitaria: "C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Israele è pronto a combattere. Non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria".

La scorsa notte le bombe di Israele avrebbero causato altri 50 morti. Ma alle vittime dei raid presto potrebbero aggiungersi quelle per fame e sete; la direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), Catherine Russell, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza dell'Onu che a Gaza l'acqua pulita si sta rapidamente esaurendo. "C'è solo un impianto di desalinizzazione in funzione e solo al 5% della capacità, mentre tutti e sei gli impianti di trattamento delle acque reflue di Gaza sono ora non operativi a causa della mancanza di carburante o energia elettrica", ha affermato le Russell. "La mancanza di acqua pulita e di servizi igienico-sanitari sicuri è sul punto di diventare una catastrofe", ha sottolineato avvertendo come "a meno che l'accesso all'acqua pulita non venga ripristinato urgentemente, sempre più civili, compresi i bambini, si ammaleranno o moriranno di disidratazione o di malattie trasmesse dall'acqua".

